В Париже число задержанных во время протестов возросло до 737 человек

Число задержанных во время субботних протестов движения "желтых жилетов" в Париже увеличилось до 737 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на столичную префектуру полиции.

Ранее сообщалось о 615 задержаниях, пострадали во время протестов 55 человек.

По последним данным столичной префектуры, в ходе субботних протестов в Париже полиция произвела уже 737 задержаний. Телеканал отмечает, что цель правоохранительных органов — предотвратить насилие в столице.

Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.