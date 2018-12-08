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В Париже число задержанных во время протестов возросло до 737 человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Число задержанных во время субботних протестов движения "желтых жилетов" в Париже увеличилось до 737 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на столичную префектуру полиции.
Ранее сообщалось о 615 задержаниях, пострадали во время протестов 55 человек.
По последним данным столичной префектуры, в ходе субботних протестов в Париже полиция произвела уже 737 задержаний. Телеканал отмечает, что цель правоохранительных органов — предотвратить насилие в столице.
Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.
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