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Сотни россиян застряли на китайском острове
Сотни россиян застряли на китайском острове

В Париже начали сооружать баррикады 

Lenta.ru 1 час назад
Протестующие в Париже начали сооружать баррикады, сообщают пользователи Twitter, публикующие многочисленные фотографии и видеозаписи с места событий. Во французской столице и других городах республики продолжаются антиправительственные протестные акции движения «Желтые жилеты», выступающего против планов властей повысить цены на топливо.
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Репортер издания Explicite также публикует кадры, на которых запечатлены беспорядки, погромы и столкновения между демонстрантами и полицейскими.
The Guardian сообщает, что если в районе Елисейского дворца ситуация относительно спокойная, то в других районах Парижа полиции приходится применять спецсредства для разгона протестующих: в ход идут водометы, слезоточивый газ, дубинки и щиты. Есть информация о 30 пострадавших.
По данным МВД Франции, в манифестациях по всей стране участвуют более 30 тысяч человек, число задержанных достигло 700. В столице власти насчитали две тысячи демонстрантов.
Президент Франции Эммануэль Макрон пока не высказывался о происходящем в стране.
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