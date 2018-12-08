Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Лапы прочь от Украины!»: радикалы опозорились в Польше 

News.ru 1 час назад
Фото: Kamila StepienLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Польские националисты оконфузились во время выступления ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова в городе Быдгоще. Воспользовавшись паузой между концертными номерами, они выбежали на сцену с плакатами в поддержку Украины, но были освистаны зрителями.
Двое мужчин, взобравшись на сцену, развернули плакаты с надписями «Кремлевский рашизм — вон за Дон» и «Слава украинцам, сражающимся за вашу и нашу свободу», сообщает OKO.press. Активисты начали выкрикивать лозунг «Лапы прочь от Украины!», однако поддержки в зале не нашли.
В течение минуты хулиганов вывела из зала охрана. Когда дебоширов повели к выходу, зрители начали аплодировать.
Вскоре выступление продолжилось.
Ранее, как сообщал News.ru, в эфире государственного телеканала TVP, посвящённом инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе, появилось слово Russia, в котором буквы ss были стилизованы под символику нацистских карательных отрядов. После этого посольство России в Варшаве направило ноту в МИД Польши.
News.ru: последние новости
Представительница Мексики стала «Мисс-мира -2018» Дональд Трамп засобирался в президенты Франции Германия откажется от новых санкций против России
Комментарии53
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили из космоса207
Путин предупредил о мощной трансформации мира410
Раскрыты секретные документы с украинских судов154
В задержанном украинском моряке опознали мучителя1172
«Нацистскому» поведению Порошенко нашли объяснение105
Видео
00:14
В Париже начали сооружать баррикады
В мире Европа
04:38
Путин предупредил о мощной трансформации мира
Политика
01:00
Советник Порошенко возмутил русским языком в эфире
Украина В мире
02:33
Трампу полюбилась Франция из-за протестов
В мире Конфликты
00:59
«Прикован к инвалидному креслу». Звезда «Дома-2» о Серове
Шоу-бизнес
00:25
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили из космоса
Армия Оружие
00:18
Названа «Мисс мира — 2018»
В мире
00:48
Картошка и шелкопряд: что Китай отправил на Луну
Наука и техника Статьи
02:56
«Нацистскому» поведению Порошенко нашли объяснение
Украина В мире
01:00
«Подставил шефа»: что не так с языком советника Порошенко
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение