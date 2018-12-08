«Лапы прочь от Украины!»: радикалы опозорились в Польше 

Польские националисты оконфузились во время выступления ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова в городе Быдгоще. Воспользовавшись паузой между концертными номерами, они выбежали на сцену с плакатами в поддержку Украины, но были освистаны зрителями.
Двое мужчин, взобравшись на сцену, развернули плакаты с надписями «Кремлевский рашизм — вон за Дон» и «Слава украинцам, сражающимся за вашу и нашу свободу», сообщает OKO.press. Активисты начали выкрикивать лозунг «Лапы прочь от Украины!», однако поддержки в зале не нашли.
В течение минуты хулиганов вывела из зала охрана. Когда дебоширов повели к выходу, зрители начали аплодировать.
Вскоре выступление продолжилось.
Ранее, как сообщал News.ru, в эфире государственного телеканала TVP, посвящённом инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе, появилось слово Russia, в котором буквы ss были стилизованы под символику нацистских карательных отрядов. После этого посольство России в Варшаве направило ноту в МИД Польши.