«Лапы прочь от Украины!»: радикалы опозорились в Польше

Польские националисты оконфузились во время выступления ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова в городе Быдгоще. Воспользовавшись паузой между концертными номерами, они выбежали на сцену с плакатами в поддержку Украины , но были освистаны зрителями.

Двое мужчин, взобравшись на сцену, развернули плакаты с надписями «Кремлевский рашизм — вон за Дон» и «Слава украинцам, сражающимся за вашу и нашу свободу», сообщает OKO.press. Активисты начали выкрикивать лозунг «Лапы прочь от Украины!», однако поддержки в зале не нашли.

В течение минуты хулиганов вывела из зала охрана. Когда дебоширов повели к выходу, зрители начали аплодировать.

Вскоре выступление продолжилось.