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Новым генсеком ХДС стал Пауль Цимиак 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
В ФРГ новым генеральным секретарем партии Христианско-демократический Союз (ХДС) избран лидер молодежной организации этой партии — 33-летний Пауль Цимиак. Он получил 63 процента голосов делегатов съезда партии в Гамбурге.
Накануне новым председателем ХДС вместо канцлера Германии Ангелы Меркель, руководившей партией в течение 18 лет, избрали предыдущего генсека партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. За нее проголосовали 517 из 999 делегатов съезда.
В качестве своего преемника на посту генсека Крамп-Карренбауэр и предложила съезду кандидатуру Пауля Цимиака, передает "Интерфакс". Молодого политика, который родился в Польше и ребенком переехал вместе с родителями в Германию, считают представителем консервативного крыла партии. Сама Крамп-Карренбауэр, возможно, станет следующим канцлером Германии.
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