Новым генсеком ХДС стал Пауль Цимиак

ФРГ новым генеральным секретарем партии Христианско-демократический Союз (ХДС) избран лидер молодежной организации этой партии — 33-летний Пауль Цимиак. Он получил 63 процента голосов делегатов съезда партии в Гамбурге.

Накануне новым председателем ХДС вместо канцлера Германии Ангелы Меркель, руководившей партией в течение 18 лет, избрали предыдущего генсека партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. За нее проголосовали 517 из 999 делегатов съезда.