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Задержанных на акции «желтых жилетов» свозили в конюшню 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 2 часа назад
Фото: Reuters
Участников акции протеста «желтых жилетов», задержанных полицией в Брюсселе, свозили в конюшню, где держали несколько часов без доступа к туалету и не информируя о дальнейших действиях.
О произошедшем изданию Sudinfo рассказали очевидцы. Уточняется, что все происходило в районе Брюсселя Эттербек, где правоохранители задержали десятки «желтых жилетов», которых позже отправили в конюшню федеральной полиции. В этом помещении задержанных продержали несколько часов, передает РИА «Новости».
Один из задержанных рассказал, что полицейские взяли протестующих в кольцо, когда те «спокойно участвовали в манифестации с „желтыми жилетами“.
»Нас привезли сюда, в казармы в Эттербеке, в конюшню, где обычно находятся лошади. Здесь женщины и мужчины вперемешку, все в одном месте, как скот, у нас нет никакой информации», — рассказал задержанный, снимая происходящее на камеру смартфона.
Он также сказал, что в помещении протекала крыша и вода лилась прямо на задержанных.
«Нет или очень сложный доступ к туалету, поэтому люди справляют нужду здесь, у стены. Мы вот в таких условиях», — сказал он.
Со ссылкой на слова представителей полиции, он добавил, что решение собрать задержанных в конюшне принял бургомистр.
На видео, которое очевидцы передали изданию, запечатлены десятки человек, лишь на некоторых из которых желтые жилеты. Они столпились в помещении с мокрой грязью под ногами, на руках некоторых — пластиковые стяжки, которые, предположительно, применялись в качестве наручников.
Протесты «желтых жилетов» начались во Франции из-за высоких цен на топливо, а позднее затронули другие европейские страны.
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