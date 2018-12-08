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Мэй утвердила черный список российских бизнесменов 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Утвержден список российских бизнесменов, в отношении которых планируется ввести ряд ограничительных мер в связи с инцидентом в Солсбери.
Список, утвержденный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, состоит из шести фамилий (кандидатуры отбирались британскими спецслужбами) сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на источник в правительстве. В него вошли российские миллиардеры и предприниматели Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Алишер Усманов, Аркадий и Борис Ротенберги. Список будет разослан в департаменты британского правительства и передан союзникам Великобритании в Европе и Северной Америке.
Издание пишет, что в качестве ограничительных мер в отношении участников списка могут использоваться аннулирование виз, установление ограничения на передвижение и введение мер в отношении финансов и недвижимости, расположенных в Британии. Список составлялся с учетом "близких профессиональных и финансовых отношения с президентом Путиным". Введение этих мер станет важной частью "ответа правительства Великобритании" на инцидент с отравлениями в Солсбери, сообщил изданию источник в правительстве.
Ранее сообщалось, что в английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Это спровоцировало обвинения в адрес России, которые Москва их категорически отрицает. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты так и не смогли установить источник происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали.
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