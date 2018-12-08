Мэй утвердила черный список российских бизнесменов

Утвержден список российских бизнесменов, в отношении которых планируется ввести ряд ограничительных мер в связи с инцидентом в Солсбери.

Издание пишет, что в качестве ограничительных мер в отношении участников списка могут использоваться аннулирование виз, установление ограничения на передвижение и введение мер в отношении финансов и недвижимости, расположенных в Британии. Список составлялся с учетом "близких профессиональных и финансовых отношения с президентом Путиным". Введение этих мер станет важной частью "ответа правительства Великобритании" на инцидент с отравлениями в Солсбери, сообщил изданию источник в правительстве.