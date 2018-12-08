Греческая пресса дала оценку визита Ципраса в Москву

Греческая пресса в основном положительно оценила визит премьер-министра Алексиса Ципраса Москву — отношения двух стран полностью восстановлены после дипломатического конфликта, Россия Греция обсуждают углубление экономического и политического сотрудничества, а 2019-й будет перекрестным годом языка и литературы, отмечают печатные и онлайн издания в публикациях по итогам визита.

"Новая страница в сотрудничестве Греции и России. Стабильные и динамичные отношения двух стран", — озаглавила центральную статью субботнего номера газета "Авги" — орган правящей партии СИРИЗА.

Газета подробно излагает содержание переговоров в Москве и выделяет слова премьера о том, что Греция может играть роль моста между Евросоюзом и России. Издание отмечает также заявление президента РФ Владимира Путина , что Россия изучает участие Греции в "Южном газовом коридоре" для поставок природного газа в Европу.

Газета "Неа" цитирует слова Путина, назвавшего чушью утверждения о якобы российских играх в Греции.

"Путин считает абсурдом высылку российских дипломатов", — вторит ей "Элефтерос Типос".

"Встреча с открытыми картами в Москве" — озаглавила статью газета "Катимерини".

"Катимерини" отмечает, что в центре переговоров были вопросы энергетики и возможности расширения сотрудничества в туризме.

"Путин — Ципрас: растаяли льды в Москве", — пишет газета "Этнос".

"Сближение в вопросах энергетики — разногласия по македонскому вопросу", — подводит итоги переговоров в России экономическое издание "Нафтемпорики".

"На фразу российского президента Владимира Путина "страница перевёрнута", когда его спросили о высылке двух российских дипломатов, ссылается греческое правительство, чтобы подчеркнуть что визит в Москву был положительным шагом для российско-греческих отношений. На встрече было подтверждено что Греция и Россия имеют разногласия по Преспанскому соглашению (о новом конституционном наименовании Республики Македония — ред.), но похоже, что есть развитие в энергетике", — пишет газета о возможности продления "Турецкого потока" до территории Греции.

Интернет-издание news247.gr отмечает, что РФ на переговорах избегала обсуждать Преспанское соглашение как тему греко-российских отношений. Это касалось и церковных проблем, пишет издание.

Тем не менее, Ципрас счёл нужным подробно объяснить на пресс-конференции, почему для Афин так важен македонский вопрос, говорится в статье.

Орган Компартии Греции "Ризоспастис" считает, что заявления Ципраса на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным о "многомерной внешней политике" являются камуфляжем обязательств перед США и НАТО

"Прото тема" пишет, что "Ципрас находится в замороженной Москве, чтобы растопить лёд в отношениях Греции и России".

Ципрас опроверг, что Греции действует под давлением третьих стран, и в то же время он призвал Россию не продавать С-400 Турции, пока Анкара угрожает Греции.

"Сломан лёд в отношении Москвы и Афин, таков итог визита Ципраса в Москву", — пишет news.gr.

Некоторые интернет-издания отмечают, что военный оркестр после возложения венков к могиле неизвестного солдата в Александровском саду и завершения официальной части церемонии сыграл для Ципраса произведение "От сувенира к сувениру" Демиса Руссоса — одну из самых популярных в России песен греческого певца.