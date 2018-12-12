Трамп объяснил, почему не опасается импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник в интервью агентству Рейтер , что не беспокоится по поводу возможного импичмента, так как не сделал "ничего плохого", а его платежи женщинам, сделанные адвокатом Майклом Коэном перед выборами 2016 года, не нарушали законы о финансировании кампании.

Демократы в Конгрессе заявляли, что Трамп может столкнуться с импичментом и тюремным заключением, если транзакции нарушили законы о финансировании кампании. Президент ответил, что денежные выплаты нескольким женщинам не были "взносом в кампанию", и что он полагался на Коэна, который должен был "знать, что делать", знать правила.

Утверждения прокуроров, что ряд людей, которые работали на него, сотрудничали с Россией до и во время его президентской кампании 2016 года, Трамп также назвал "мелочами".

Коэн ранее признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний. Он признал, что был посредником при выплатах за молчание, которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя Стеффани Клиффорд). Кроме того, Коэн признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов. Коэну должны вынести приговор на следующей неделе в Нью-Йорке.