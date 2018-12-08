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Японцы решили пустить гастарбайтеров 

Lenta.ru 3 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Парламент Японии принял решение отменить запрет на использование в стране иностранных рабочих, действовавший со времен окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает Japan Times.
Япония намерена привлечь более 340 тысяч граждан зарубежных государств в течение следующих пяти лет. Их труд собираются использовать в 14 секторах экономики: строительство, сельское хозяйство, уход за больными и престарелыми, судостроение. Иностранцам со знанием японского языка будут выдавать визы на пять лет без права перевозить в ту страну семью. Наиболее квалифицированные сотрудники получат возможность продлевать визы без ограничения срока, вплоть до получения постоянного вида на жительство, и приглашать свои семьи.
Правительство решилось на этот шаг в связи со стремительным ростом рабочих мест, которые не могут заполнить местные жители. Власти учли, что средний возраст японцев становится все выше, а рождаемость падает. Доля людей старше 65 лет выросла за 65 лет до 28 процентов — это один из самых высоких показателей в мире. Уровень рождаемости упал до 1,4 ребенка на женщину, хотя для воспроизводства населения необходимо увеличить этот показатель до 2,1. Таким образом, ежегодно население Японии становится меньше на 500 тысяч человек.
Действие поправок, за которые проголосовала правящая коалиция во главе с Либерально-демократической партией (ЛДП) страны, вступят в силу с апреля будущего года
Япония — одна из самых закрытых стран. Ранее Токио выдавал разрешения на работу зарубежным высококвалифицированным специалистам только в крайне узком круге областей: музыкантам, преподавателям, спортивным тренерам.
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