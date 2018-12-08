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В Раду внесли законопроект о проверке у психиатра кандидатов в президенты 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Соответствующий законопроект был внесен в парламент в пятницу. Документ подразумевает изменения в закон «О выборах президента Украины».
В Верховную раду внесли законопроект, который предлагает на обязательной основе проверять у психиатра и нарколога кандидатов на пост президента Украины. Об этом сообщает УНИАН.
Соответствующий законопроект был внесен в парламент в пятницу. Документ подразумевает изменения в закон «О выборах президента Украины». Авторами инициативы выступили лидер Радикальной партии Олег Ляшко и ряд народных депутатов.
Ранее сообщалось, что в Верховной раде одобрили законопроект «О прилегающей зоне Украине». Речь идет о расширении морской зоны страны в Черном море сразу на 12 миль. За него проголосовали 244 депутата.
В рамках законопроекта морские пограничники ВМС Украины получили разрешение открывать огонь без предупреждения при существовании угрозы нападения на их корабли.
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