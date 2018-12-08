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В США обнаружен самый маленький бычок в мире 

РИА Новости
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
В ветеринарной клинике при университете штата Миссисипи врачи обследовали, возможно, самого маленького бычка в мире и рассказали об этом в социальной сети.
Теленок, которого назвали Маленький Билл, оказался в ветеринарной клинике, потому что его хозяин опасался, что животное больно. Вес Маленького Билла составляет всего 4,5 килограмма, что в десять раз меньше нормы.
Врачи осмотрели теленка и успокоили хозяина, сказав, что Маленький Билл здоров. Также ветеринары пообещали делиться новостями о нем в соцсетях.
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