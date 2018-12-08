В США обнаружен самый маленький бычок в мире

В ветеринарной клинике при университете штата Миссисипи врачи обследовали, возможно, самого маленького бычка в мире и рассказали об этом в социальной сети.

Теленок, которого назвали Маленький Билл, оказался в ветеринарной клинике, потому что его хозяин опасался, что животное больно. Вес Маленького Билла составляет всего 4,5 килограмма, что в десять раз меньше нормы.

Врачи осмотрели теленка и успокоили хозяина, сказав, что Маленький Билл здоров. Также ветеринары пообещали делиться новостями о нем в соцсетях.