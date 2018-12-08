Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Глуп, как пробка, и чертовски ленив»: Трамп устроил публичную перепалку с Тиллерсоном 

Парламентская газета + ещё 6
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов в Twitter в пятницу ответил на критику в его адрес со стороны бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона.
«Майк Помпео отлично справляется со своей работой, я им очень горжусь. Его предшественник Рекс Тиллерсон не обладал необходимыми умственными способностями. Он был глуп как пробка, и я должен был избавиться от него как можно скорее. Он был чертовски ленив», — написал американский лидер. По его словам, после ухода Тиллерсона в Госдепе стала совсем другая рабочая атмосфера.
Ранее в пятницу Тиллерсон в интервью CBS News заявил, что глава Белого дома недисциплинирован и доверяет лишь своим инстинктам. По его словам, американский лидер не читает доклады ведомств и не хочет вникать в детали. Дипломат также посетовал, что ему неоднократно приходилось предостерегать Трампа от решений, которые могли быть приняты в нарушение закона.
Дональд Трамп уволил Тиллерсона с должности госсекретаря США, назначив на это место экс-главу ЦРУ Майка Помпео, в марте 2018 года.
Парламентская газета: последние новости
Захар Прилепин рассказал, почему больше не воюет в Донбассе Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту главы ХДС Судоходство по Керченскому проливу прекращено по погодным условиям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Преемница Меркель начала с нападок на Россию165
Назарбаев успокоил Украину37
Порошенко заявил о готовности Украины выступить против РФ394
США обвинили Россию в химатаке в Сирии280
Ципрас сделал Путину интересное предложение40
Видео
22:01
Украине предсказали раздел между Москвой и Берлином
В мире Украина
01:21
Лавров жестко ответил США
Политика Другое
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
01:45
Меркель выступила с последней речью
В мире
00:43
Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента
Прибалтика В мире
00:47
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Армия
01:41
Эрдоган обратился к Путину из-за керченского конфликта
В мире Политика
01:01
Станцию «Улица Новаторов» украсит «пламенеющий» потолок
Новости Москвы
03:53
Варлей рассказала о домогательствах Гайдая
Шоу-бизнес
04:24
Пока вы спали: Лукашенко «закатил скандал» Путину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение