Президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов в Twitter в пятницу ответил на критику в его адрес со стороны бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона.
«Майк Помпео отлично справляется со своей работой, я им очень горжусь. Его предшественник Рекс Тиллерсон не обладал необходимыми умственными способностями. Он был глуп как пробка, и я должен был избавиться от него как можно скорее. Он был чертовски ленив», — написал американский лидер. По его словам, после ухода Тиллерсона в Госдепе стала совсем другая рабочая атмосфера.
Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 декабря 2018 г.
Ранее в пятницу Тиллерсон в интервью CBS News заявил, что глава Белого дома недисциплинирован и доверяет лишь своим инстинктам. По его словам, американский лидер не читает доклады ведомств и не хочет вникать в детали. Дипломат также посетовал, что ему неоднократно приходилось предостерегать Трампа от решений, которые могли быть приняты в нарушение закона.
Дональд Трамп уволил Тиллерсона с должности госсекретаря США, назначив на это место экс-главу ЦРУ Майка Помпео, в марте 2018 года.