Москалькова рассказала новые подробности беседы с украинскими моряками

Двое из трех украинских моряков, раненных в ходе керченского инцидента, не понимали, что нарушают границу России. Так их слова, как сообщает «Интерфакс», интерпретировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Накануне Москалькова посетила задержанных украинцев в следственном изоляторе «Матросская Тишина». Омбудсмен рассказала, что беседовала с ними более двух часов.

По ее словам, двое моряков заявили ей, что «даже не знают, как так получилось», что они незаконно пересекли российскую границу. Один из них и вовсе назвал себя простым моряком, который лишь выполнял приказ.

«Видно было по интонации, что вот двое из них не понимали вообще, что они нарушают границу», — отметила Москалькова, подчеркнув, что это лишь ее «оценочное мнение», так как такого вопроса им она не задавала.

Также омбудсмен отметила замкнутость третьего моряка и отсутствие сожаления в связи с произошедшим у каждого из них.