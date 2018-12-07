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Москалькова рассказала новые подробности беседы с украинскими моряками 

Рамблер 2 часа назад
Двое из трех украинских моряков, раненных в ходе керченского инцидента, не понимали, что нарушают границу России. Так их слова, как сообщает «Интерфакс», интерпретировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Накануне Москалькова посетила задержанных украинцев в следственном изоляторе «Матросская Тишина». Омбудсмен рассказала, что беседовала с ними более двух часов.
По ее словам, двое моряков заявили ей, что «даже не знают, как так получилось», что они незаконно пересекли российскую границу. Один из них и вовсе назвал себя простым моряком, который лишь выполнял приказ.
«Видно было по интонации, что вот двое из них не понимали вообще, что они нарушают границу», — отметила Москалькова, подчеркнув, что это лишь ее «оценочное мнение», так как такого вопроса им она не задавала.
Также омбудсмен отметила замкнутость третьего моряка и отсутствие сожаления в связи с произошедшим у каждого из них.
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