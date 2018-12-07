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Сотни россиян застряли на китайском острове

Пётр Порошенко рассказал о русскоязычных патриотах Украины 

News.ru + ещё 1 7 декабря 2018
Фото: twitter.com/poroshenko
Украину с оружием в руках защищают не только украиноязычные, но и русскоязычные граждане. Языковая политика страны никак не мешает им говорить между собой на том языке, на каком они привыкли, заявил президент Украины Пётр Порошенко.
Он привёл в пример военную драму Ахтема Сеитаблаева «Киборги», где, как напомнил глава государства, «на русском языке говорят не только сепары и россияне», но и «герои обороны донецкого аэропорта». Порошенко рассказал, что такой творческий приём был сделан сознательно, чтобы «продемонстрировать, что с оружием в руках украинское государство и украинскую землю защищают и русскоязычные украинцы».
«Это не выдумка сценариста, это правда. И они — тоже патриоты Украины», — цитирует Порошенко издание «Гордон».
Президент подчеркнул, что «гуманитарная политика развития украинского языка органично сочетается с правами граждан Украины, которые общаются на русском, крымскотатарском, польском, румынском, болгарском, словацком и на многих других языках».
Он отметил, что государственным языком был и остается украинский, но при этом власти не вмешиваются в языковую политику частного общения.
Тем временем регионы страны один за другим запрещают публичное использование русского языка. Подобные ограничения уже есть в Наро-Фоминской, Тернопольской, Львовской и Житомирской областях. Кроме того, русский лишили регионального статуса в Херсоне.
Как сообщал News.ru, с 13 октября на Украине действует закон о квотах на государственный язык, согласно которому 75% вещания в СМИ должно осуществляться на украинском.
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