Пётр Порошенко рассказал о русскоязычных патриотах Украины

Украину с оружием в руках защищают не только украиноязычные, но и русскоязычные граждане. Языковая политика страны никак не мешает им говорить между собой на том языке, на каком они привыкли, заявил президент Украины Пётр Порошенко

Он привёл в пример военную драму Ахтема Сеитаблаева «Киборги», где, как напомнил глава государства, «на русском языке говорят не только сепары и россияне», но и «герои обороны донецкого аэропорта». Порошенко рассказал, что такой творческий приём был сделан сознательно, чтобы «продемонстрировать, что с оружием в руках украинское государство и украинскую землю защищают и русскоязычные украинцы».

«Это не выдумка сценариста, это правда. И они — тоже патриоты Украины», — цитирует Порошенко издание «Гордон».

Президент подчеркнул, что «гуманитарная политика развития украинского языка органично сочетается с правами граждан Украины, которые общаются на русском, крымскотатарском, польском, румынском, болгарском, словацком и на многих других языках».

Он отметил, что государственным языком был и остается украинский, но при этом власти не вмешиваются в языковую политику частного общения.

Тем временем регионы страны один за другим запрещают публичное использование русского языка. Подобные ограничения уже есть в Наро-Фоминской, Тернопольской, Львовской и Житомирской областях. Кроме того, русский лишили регионального статуса в Херсоне.

Как сообщал News.ru, с 13 октября на Украине действует закон о квотах на государственный язык, согласно которому 75% вещания в СМИ должно осуществляться на украинском.