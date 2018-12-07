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Британский посол рассказал о местонахождении Скрипалей 

Рамблер + ещё 2 7 декабря 2018
Фото: globallookpress.com
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в безопасном месте, но они не изолированы от общества. Об этом в интервью Znak.com рассказал посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.
По его словам, к позиции российского МИД, что Скрипали находятся в изоляции, нужно относиться скептически.
«Сергей и Юлия Скрипали находятся в безопасном месте. Их пытались убить с помощью отравляющего вещества, и мы уверены в том, кто именно пытался это сделать и откуда эти люди. Наша работа — защитить Скрипалей. Они не отрезаны от журналистов. Как вы знаете, Юлия Скрипаль давала интервью несколько месяцев назад», — сказал Бристоу.
По его словам, если Скрипали захотят, они «могут давать сколько угодно интервью».
Посол также прокомментировал обвинения МИД России в том, что Скрипали лишены консульского доступа, который им полагается.
«Важно понимать разницу: это у Скрипалей есть право доступа к консульским услугам российского посольства. У российского посольства нет автоматических прав доступа к Скрипалям. Скрипали знают, что посольство РФ предложило им консульскую помощь, это послание им было передано. Но они не захотели принять эту помощь. Таков их выбор», — подчеркнул Бристоу.
Он также заявил, что Великобритания не собирается проводить совместное расследование инцидента в Солсбери со страной, «чьи агенты, как мы считаем, совершили это преступление».
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в английском Солсбери 4 марта. Великобритания считает, что за отравлением Скрипалей стоит Россия.
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