Британский посол рассказал о местонахождении Скрипалей

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в безопасном месте, но они не изолированы от общества. Об этом в интервью Znak.com рассказал посол Великобритании РФ Лори Бристоу.

По его словам, к позиции российского МИД , что Скрипали находятся в изоляции, нужно относиться скептически.

«Сергей и Юлия Скрипали находятся в безопасном месте. Их пытались убить с помощью отравляющего вещества, и мы уверены в том, кто именно пытался это сделать и откуда эти люди. Наша работа — защитить Скрипалей. Они не отрезаны от журналистов. Как вы знаете, Юлия Скрипаль давала интервью несколько месяцев назад», — сказал Бристоу.

По его словам, если Скрипали захотят, они «могут давать сколько угодно интервью».

Посол также прокомментировал обвинения МИД России в том, что Скрипали лишены консульского доступа, который им полагается.

«Важно понимать разницу: это у Скрипалей есть право доступа к консульским услугам российского посольства. У российского посольства нет автоматических прав доступа к Скрипалям. Скрипали знают, что посольство РФ предложило им консульскую помощь, это послание им было передано. Но они не захотели принять эту помощь. Таков их выбор», — подчеркнул Бристоу.

Он также заявил, что Великобритания не собирается проводить совместное расследование инцидента в Солсбери со страной, «чьи агенты, как мы считаем, совершили это преступление».

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в английском Солсбери 4 марта. Великобритания считает, что за отравлением Скрипалей стоит Россия.