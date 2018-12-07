Журналист сменит бухгалтера: почему Трамп отказывается назначать дипломатов в ООН

По информации американских СМИ, президент США Дональд Трамп решил назначить новым постпредом в ООН официального представителя госдепартамента Хизер Науэрт. Профессор РУДН, политолог Юрий Почта, отмечает, что Науэрт, как и ее предшественница на этом посту Никки Хейли, не имеет прямого отношения к дипломатической школе, что продолжает курс США на отказ от следования уставу ООН и соблюдения международных соглашений.

Назначение Науэрт новым постпредом США в ООН

Президент США Дональд Трамп решил назначить новым постпредом в ООН официального представителя госдепартамента Хизер Науэрт, передает агентство Bloomberg со ссылкой на три информированных источника. До попадания в Госдеп Науэрт работала журналисткой и ведущей новостей на телеканале Fox News. Теперь же, как сообщает издание Politico, в Белом доме рассматривают экс-журналистку как «способного защитника внешней политики администрации Трампа».

«Деятельность Хизер Науэрт очень близка к так называемому американскому глубинному государству, той устоявшейся модели поведения США на международной арене, которая выставляет империалистическую Америку как лидера свободного мира и приверженца позиции силы в политике. Конечно, она в первую очередь журналист, а никакой не специалист-международник или дипломат.

В последнее время мы вообще очень часто видим, как достаточно серьезные должности в администрации США занимают люди, довольно плохо знающие политическую географию или международное право. Тем самым Вашингтон четко дает понять, что для США международные организации мало что значат, а устав ООН обычная бумажка — при необходимости американцы спокойно его обойдут и откажутся от любых международных соглашений, если будет это удобно», — считает собеседник ФБА «Экономика сегодня».

На посту постпреда ООН Науэрт сменит Никки Хейли, которая занимала этот пост с января 2017 года, но 9 октября объявила о своей отставке. Ожидается, что Хейли покинет должность в январе 2019 года. Как ранее предположил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло, уход Хейли связан с пониманием администрации о том, что она достаточно себя скомпрометировала.

Тенденция отхода от дипломатии

Эксперты обращают внимания на образование и профессиональный опыт Хейли, он также был далек от высокой дипломатической должности. Предыдущий постпред США в ООН получила бухгалтерское образование, после чего занималась семейным бизнесом и позже пришла в политику, на несколько лет заняв пост губернатора Южной Калифорнии, но фактически была не знакома с основами международного права, дипломатии и историей международных отношений.

«Здесь наблюдается некая преемственность. Сейчас в мире с подачи США все чаще преобладает тенденция отхода от дипломатии, от соблюдения международных соглашений и следования устава ООН. Ситуация усугубилась после окончания холодной войны, что ярко продемонстрировал конфликт в Югославии, когда никакие призывы к международному праву фактически не работали.

США здесь вполне удобны представители в ООН в лице журналистов, которые будут повторять стереотипные высказывания, не особо вдаваясь в их суть. Такой подход при назначениях ярко отображает природу политического дискурса США последних лет. Позиция Вашингтона в ООН наверняка будет прежней, в данном случае показательна позиция Болтон, представляющая резко негативное отношение к ООН, которое он неоднократно выражал ранее. Я думаю, что Трамп подает сигнал ястребам в своем окружении, демонстрирует, что он свой», — предполагает Юрий Почта.

Возможное назначение Хизер Науэрт постпредом США при ООН будет означать превращение ООН из центра принятия решений в медийную площадку, в подмостки шоу-бизнеса. Как предположил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, ее назначение будет указывать на изменение веса самой ООН, по крайней мере, для США.