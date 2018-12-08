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Ципрас написал статью о поездке в Москву 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас после визита в Москву написал статью о поездке в Россию, сообщает РИА "Новости".
В статье Ципрас написал, что греко-российские связи имеют давнюю традицию и Греция намерена развивать их.
Он напомнил, что в этом году исполнилось 190 лет дипломатических отношений, которые оставались крепкими, несмотря на геополитические события.
По его словам, Греция настроена на диалог и сотрудничества в контексте взаимного уважения.
Ранее Алексис Ципрас объяснил, почему встретился с президентом России Владимиром Путиным без галстука.
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