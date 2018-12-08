Трампу полюбилась Франция из-за протестов

Трамп признался в любви Франции из-за лозунгов «желтых жилетов»

Президент США Дональд Трамп признался в любви Франции , где в субботу проходят акции протеста движения "желтые жилеты", заявив, что участники демонстраций хотят такого же главу государства.

Ранее Трамп заявлял, что масштабные протесты во Франции из-за повышения цен на топливо свидетельствуют о верности решения США выйти из Парижского соглашения по климату, которое американский президент в очередной раз назвал "глубоко ошибочным".

Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.