Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп признался в любви Франции из-за лозунгов «желтых жилетов» 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Президент США Дональд Трамп признался в любви Франции, где в субботу проходят акции протеста движения "желтые жилеты", заявив, что участники демонстраций хотят такого же главу государства.
Ранее Трамп заявлял, что масштабные протесты во Франции из-за повышения цен на топливо свидетельствуют о верности решения США выйти из Парижского соглашения по климату, которое американский президент в очередной раз назвал "глубоко ошибочным".
Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.
В субботу акции протеста проходят в нескольких французских городах, самая масштабная из них — в Париже. Как сообщил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес, в субботних протестах участвуют 31 тысяча человек, более 700 демонстрантов задержаны.
Последние новости
Американский эсминец не смог уйти от "Адмирала Трибуца" "Снова просится в плен". Почему украинский адмирал готов "сдаться" РФ Ультиматум США России: почему американцы бегут от нас
Комментарии12
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили из космоса75
Путин предупредил о мощной трансформации мира344
Раскрыты секретные документы с украинских судов147
В задержанном украинском моряке опознали мучителя1111
«Нацистскому» поведению Порошенко нашли объяснение93
Видео
00:14
В Париже начали сооружать баррикады
В мире Европа
04:38
Путин предупредил о мощной трансформации мира
Политика
01:00
Советник Порошенко возмутил русским языком в эфире
Украина В мире
02:33
Трампу полюбилась Франция из-за протестов
В мире Конфликты
00:59
«Прикован к инвалидному креслу». Звезда «Дома-2» о Серове
Шоу-бизнес
00:25
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили из космоса
Армия Оружие
00:18
Названа «Мисс мира — 2018»
В мире
00:48
Картошка и шелкопряд: что Китай отправил на Луну
Наука и техника Статьи
02:56
«Нацистскому» поведению Порошенко нашли объяснение
Украина В мире
01:00
«Подставил шефа»: что не так с языком советника Порошенко
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение