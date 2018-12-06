Литва хочет закрыть въезд в страну для граждан РФ 

Власти Литвы намерены применить индивидуальные санкции против граждан России, которые имели отношение к задержанию украинских военных судов. Литовский МИД обратился в департамент миграции с предложением запретить ряду россиян въезд в страну.
В ведомстве также сообщили, что Литва активно консультируется с другими членами международного сообщества по ответным мерам к России из-за инцидента в Керченском проливе.
Согласно информации местных СМИ, в санкционный список могут попасть около двадцати человек, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что вслед за разрывом Договора о дружбе Украины и России последует прекращение дипломатических отношений между странами. Причём это — наиболее оптимальный сценарий, продиктованный «здравым смыслом и национальными интересами», считает лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк. Он отметил, что возглавляемое им политическое движение уже предлагало пойти на такой радикальный шаг.