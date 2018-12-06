Литва хочет закрыть въезд в страну для граждан РФ

Власти Литвы намерены применить индивидуальные санкции против граждан России , которые имели отношение к задержанию украинских военных судов. Литовский МИД обратился в департамент миграции с предложением запретить ряду россиян въезд в страну.

В ведомстве также сообщили, что Литва активно консультируется с другими членами международного сообщества по ответным мерам к России из-за инцидента в Керченском проливе.

Согласно информации местных СМИ, в санкционный список могут попасть около двадцати человек, сообщает ТАСС