El País (Испания): война, которую выиграл Путин

Тимоти Снайдер (Timothy Snyder), автор книги «Путь к свободе», не сомневается в том, что победу Трампу обеспечило российское вмешательство в предвыборную кампанию. Чтобы написать свой очерк на основе доступных для всех открытых источников, он не стал дожидаться окончания расследования спецпрокурора Роберта Мюллера и пришел к самому тревожному выводу: «В 2016 году Владимир Путин выиграл кибервойну у США ».

Непросто объяснить внешнюю политику российского агента, которого Путин привел в Белый дом. Нужно обладать поистине политически ориентированным умом, чтобы представить себе хотя бы приблизительно, как все произошедшее соответствует ценностям США, но при этом играет на руку враждебной сверхдержаве, потерпевшей поражение в холодной войне.

Что не сумел сделать Рекс Тиллерсон , первый госсекретарь в администрации Трампа, то теперь удается сменившему его «ястребу» Майку Помпео. Тиллерсон многое сделал со своей стороны, особенно своей политикой демонтажа дипломатии и мягкой силы. Помпео пошел ещё дальше, проводя в жизнь эпатажные высказывания своего шефа, которые тот с такой легкостью выкладывает в Твиттере, относительно мирового порядка, созданного Вашингтоном по окончании Второй Мировой войны.

Кроме того, через несколько часов после саммита G20 в Буэнос-Айресе, в Брюсселе он изложил свое видение мировой обстановки и критически отозвался практически обо всех международных организациях, от ЕС до ООН , от Всемирного банка до Африканского союза.

В отличие от своего шефа, выступающего против пункта о взаимной обороне в Уставе НАТО , госсекретарь поддерживает эту единственную организацию, которая все еще сдерживает экспансионистские поползновения России, мечтающей восстановить свое влияние на постсоветском пространстве. Единственным положительным, хотя и конъюнктурным моментом европейской поездки Помпео является объявление 60-дневного моратория на выход из РСМД, о котором Трамп объявил в октябре.

Этот документ, подписанный Рейганом и Горбачевым в 1987, был своего рода лакмусовой бумажкой процесса европейского разоружения. Его денонсация особенно беспокоит Германию, которая в наибольшей степени почувствовала угрозу ядерного конфликта между двумя противоборствующими блоками. Москва и Вашингтон обвиняют друг друга в нарушении условий договора и не пошевелят и пальцем, чтобы не допустить его слома. Объявленный Помпео мораторий является ответом на просьбы европейских лидеров, в особенности Меркель, однако ничто не указывает на то, что через два месяца удастся договориться и в Европе вновь не начнется гонка вооружений, как в эпоху холодной войны.