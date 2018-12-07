Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВСУ перебросили танки в район Горловки, заявили в ДНР 

РИА Новости + ещё 6 7 декабря 2018
Фото: AP Photo
Украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе в район донецкой Горловки 20 танков, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"По полученной нами информации, 3 декабря осуществлена передача 20 танков Т-64 из состава 24-й механизированной бригады (украинских силовиков — ред.) в 58-ю мотопехотную бригаду, оккупировавшую позиции на северо-западе Горловки", — заявил Басурин.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Последние новости
Американский эсминец не смог уйти от "Адмирала Трибуца" "Снова просится в плен". Почему украинский адмирал готов "сдаться" РФ Ультиматум США России: почему американцы бегут от нас
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты секретные документы с украинских судов75
В задержанном украинском моряке опознали мучителя694
«Нацистскому» поведению Порошенко нашли объяснение24
Политическое будущее Макрона уничтожили619
Германия не поддержала антироссийские санкции79
Видео
01:00
Советник Порошенко возмутил русским языком в эфире
Украина В мире
02:56
«Нацистскому» поведению Порошенко нашли объяснение
Украина В мире
01:00
«Подставил шефа»: что не так с языком советника Порошенко
В мире Статьи
07:12
Порошенко призвал Запад «наказать» Россию
Украина В мире
03:46
Психиатр проверит кандидатов в президенты Украины
В мире Статьи
01:01
Нет консенсуса: Германия не будет вводить новые санкции
В мире Статьи
02:35
В задержанном украинском моряке опознали мучителя
Происшествия
05:35
Москва припомнила США массовые убийства в Сирии
В мире Ближний Восток
05:16
Германия не поддержала антироссийские санкции
В мире Европа
00:48
России пытаются приписать «захват» еще одной страны
Европа Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение