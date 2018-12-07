ВСУ перебросили танки в район Горловки, заявили в ДНР

Украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе в район донецкой Горловки 20 танков, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин

"По полученной нами информации, 3 декабря осуществлена передача 20 танков Т-64 из состава 24-й механизированной бригады (украинских силовиков — ред.) в 58-ю мотопехотную бригаду, оккупировавшую позиции на северо-западе Горловки", — заявил Басурин.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.