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«Напился до рыжих котиков» — Порошенко высмеяли из-за фото в соцсети 

ТК «Звезда» + ещё 5 6 минут назад
Не всем пользователям понравилось изображение животного, которого решил показать на своей странице украинский лидер.
Президент Украины опубликовал в своем профиле в социальной сети Twitter непривычное для него фото. Петр Порошенко удивил своих подписчиков изображением довольного рыжего кота. Подписчики в свою очередь также не оставили пост без внимания.
Порошенко опубликовал фотографию кота и подписал ее сообщением о том, что хвостатый стал первым «жителем» нового общежития для военнослужащих во Львовской области.
Однако, казалось бы позитивная инициатива украинского лидера нашла отклик в сердцах не всех его почитателей. Многим фото показалось странным, а некоторым и вовсе «последней попыткой Порошенко спасти свою репутацию».
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