Не всем пользователям понравилось изображение животного, которого решил показать на своей странице украинский лидер.
Президент Украины опубликовал в своем профиле в социальной сети Twitter непривычное для него фото. Петр Порошенко удивил своих подписчиков изображением довольного рыжего кота. Подписчики в свою очередь также не оставили пост без внимания.
Порошенко опубликовал фотографию кота и подписал ее сообщением о том, что хвостатый стал первым «жителем» нового общежития для военнослужащих во Львовской области.
Однако, казалось бы позитивная инициатива украинского лидера нашла отклик в сердцах не всех его почитателей. Многим фото показалось странным, а некоторым и вовсе «последней попыткой Порошенко спасти свою репутацию».
Це — перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт — перший «мешканець» вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля 😊 pic.twitter.com/yCmYpJl5H6— Петро Порошенко (@poroshenko) 6 декабря 2018 г.