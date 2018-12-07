«Напился до рыжих котиков» — Порошенко высмеяли из-за фото в соцсети

Не всем пользователям понравилось изображение животного, которого решил показать на своей странице украинский лидер.

Президент Украины опубликовал в своем профиле в социальной сети Twitter непривычное для него фото. Петр Порошенко удивил своих подписчиков изображением довольного рыжего кота. Подписчики в свою очередь также не оставили пост без внимания.

Порошенко опубликовал фотографию кота и подписал ее сообщением о том, что хвостатый стал первым «жителем» нового общежития для военнослужащих во Львовской области.

Однако, казалось бы позитивная инициатива украинского лидера нашла отклик в сердцах не всех его почитателей. Многим фото показалось странным, а некоторым и вовсе «последней попыткой Порошенко спасти свою репутацию».