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ЕС откроет представительство в Кувейте 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз намерен открыть в 2019 году дипмиссию в Кувейте. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте внешнеполитической службы ЕС.
"Открытие новой дипмиссии в Кувейте позволит нам еще больше активизировать наше участие в политических, экономических и отраслевых [проблемах], — цитирует служба верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини. — Создание постоянного представительства в стране свидетельствует о том, что мы считаем наше партнерство с кувейтским народом приоритетным".
После открытия новой миссии ЕС число европейских постпредств по всему миру достигнет 142, отмечается в пресс-релизе.
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