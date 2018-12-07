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США получили «пощечину» в ГА ООН 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10
Фото: EPA
Генассамблея ООН проголосовала против подготовленного США проекта резолюции, которая осуждает деятельность палестинского движения ХАМАС.
Американская сторона хотела, чтобы решение принималось простым большинством голосов, но члены ГА решили, что документ должен набрать две трети голосов. В итоге проект не был принят.
Против выступили Россия, арабские страны и страны Латинской Америки. Страны ЕС согласились поддержать документ после того, как в текст внесли призыв к палестинским сторонам объединиться при посреднических усилиях Египта, передает ТАСС.
В итоге ГА ООН абсолютным большинством голосов приняла предложенный Ирландией краткий документ, призывающий к миру на Ближнем Востоке. Постпред Израиля при ООН Данни Данон назвал его антиизраильским.
Как сообщает «Аль-Маядин», один из лидеров палестинского движения Сами Абу Зухри заявил, что «провал американского проекта в ГА ООН является пощечиной администрации США».
Напомним, США заявляли, что в ООН несправедливо относятся к Израилю.
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