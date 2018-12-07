США получили «пощечину» в ГА ООН

Американская сторона хотела, чтобы решение принималось простым большинством голосов, но члены ГА решили, что документ должен набрать две трети голосов. В итоге проект не был принят.

Против выступили Россия, арабские страны и страны Латинской Америки. Страны ЕС согласились поддержать документ после того, как в текст внесли призыв к палестинским сторонам объединиться при посреднических усилиях Египта, передает ТАСС

В итоге ГА ООН абсолютным большинством голосов приняла предложенный Ирландией краткий документ, призывающий к миру на Ближнем Востоке. Постпред Израиля при ООН Данни Данон назвал его антиизраильским.

Как сообщает «Аль-Маядин», один из лидеров палестинского движения Сами Абу Зухри заявил, что «провал американского проекта в ГА ООН является пощечиной администрации США ».

Напомним, США заявляли, что в ООН несправедливо относятся к Израилю.