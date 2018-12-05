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Наказание для РФ, скандал на "России 1" и другие события дня
Наказание для РФ, скандал на "России 1" и другие события дня

Захар Прилепин зарекся воевать в Донбассе 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: ТАСС
Российский писатель Захар Прилепин больше не будет воевать в Донбассе. Об этом он сообщил в интервью словенскому телеканалу RTV 4.
Прилепин отметил, что территория превратилась в «очередную область России», где начался дележ бизнеса, поэтому война там перестала его вдохновлять. По мнению писателя, после убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко там начались кардинальные перемены.
Писатель добавил, что раньше Донбасс был территорией свободы, где было «много музыки, много поэзии, много пространства для жеста».
«Я чувствовал, что там весна. Сейчас там не мое время. И я перестал быть военным, я — гражданский человек. Я сказал, вот то, что происходит, — я сопереживаю народу Донбасса, я помогаю, у меня гуманитарный фонд, мой батальон, я остаюсь его куратором, но я больше не хочу воевать за интересы большого бизнеса. Я не хочу воевать за капитализм», — сказал Прилепин.
В феврале 2017 года он сформировал свой батальон в ДНР. В июле писатель сообщил, что покидает пост заместителя комбата.
Глава ДНР Александр Захарченко умер 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар».
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