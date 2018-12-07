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Меркель выступила с последней речью 

Российская Газета + ещё 15 1 час назад
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила 7 декабря со своей последней речью в качестве главы Христианско-демократического союза (ХДС) на съезде консерваторов в Гамбурге.
"Пора открывать новую страницу, — заявила она. — Для меня была большая честь руководить ХДС".
Она также напомнила, что "не родилась канцлером и председателем партии".
Кто заменит Меркель на посту председателя ХДС
Канцлер призвала немецких консерваторов к сотрудничеству между собой.
"Мы хорошо узнали, куда нас могут завести непрекращающиеся споры двух правящих партий, ХДС и ХСС", подчеркнула она, заметив, что при условии сплоченности у коалиции есть силы выигрывать выборы.
После окончания речи собравшиеся десять минут аплодировали канцлеру ФРГ.
Ее преемник на посту ХДС должен быть избран сегодня же. В числе кандидатов три человека — генсек ХДС Аннегрет Крамп— Карренбауэр, экс-глава парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц и министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
На прощание члены ХДС подарили Меркель дирижерскую палочку. Как сказал Фолькер Буфье, премьер-министр федеральной земли Гессен, вручавший подарок, именно этой палочкой "дирижировал сам Кент Нагано во время специального концерта для глав государств и правительств стран G20 на саммите, прошедшем в Гамбурге в июле прошлого года. Работу председателя партии во многом можно сравнить с задачей дирижера".
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