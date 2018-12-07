Меркель выступила с последней речью

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила 7 декабря со своей последней речью в качестве главы Христианско-демократического союза (ХДС) на съезде консерваторов в Гамбурге.

"Пора открывать новую страницу, — заявила она. — Для меня была большая честь руководить ХДС".

Она также напомнила, что "не родилась канцлером и председателем партии".

Канцлер призвала немецких консерваторов к сотрудничеству между собой.

"Мы хорошо узнали, куда нас могут завести непрекращающиеся споры двух правящих партий, ХДС и ХСС", подчеркнула она, заметив, что при условии сплоченности у коалиции есть силы выигрывать выборы.

После окончания речи собравшиеся десять минут аплодировали канцлеру ФРГ.

Ее преемник на посту ХДС должен быть избран сегодня же. В числе кандидатов три человека — генсек ХДС Аннегрет Крамп— Карренбауэр, экс-глава парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц и министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.