The Times (Великобритания): Европа должна быть готова бросить вызов России

Вы знаете страну, которая отчаянно хочет получить знаки внимания со стороны Америки и предлагает разместить на своей территории танковую дивизию НАТО и назвать ее «Форт Трамп». Польша только что сделала это, рассчитывая, вероятно, что одного названия будет достаточно, чтобы российские солдаты обратились в бегство, и это сработает лучше, чем большое оранжевое чучело для защиты урожая фермера. Однако расчет оказался неверным.

Российские высшие военные заведения — такие, например, как Академия имени Фрунзе — переполнены идеями относительно будущей войны. Приглашенные выступающие рассказывают там о своем недавнем опыте ведения военных действий в Сирии или об аннексии Крыма , а также произносят хвалебные речи по поводу успехов России в проведении гибридных операций. Выступающие, вероятно, рассказывают офицерам-ученикам о том, что НАТО сегодня страдает от сомнений по поводу самой себя, о том, что Североатлантический альянс уязвим и действует медленно. Идея создания «Форта Трампа» имеет для них смысл; это мышление эпохи холодной войны, статичные боевые действия в тот момент, когда все индикаторы свидетельствуют об ускорении темпов войны. Мобильность, скорость и распространение стратегического замешательства, — все это входит в понятие блицкрига новой эпохи.

Неудивительно, что президенту Трампу вполне нравится идея относительно «Форта Трампа», однако его создание было бы как политической, так и военной ошибкой. Политической ошибкой, потому что подобный вариант перемешает карты в пользу Кремля. Россия будет говорить, что речь идет об окружении со стороны НАТО, и будет использовать это в качестве оправдания для дальнейшего усиления своего без того уже мощного гарнизона в Калининградской области . Параноидальный нарратив относительно окружения России странами Запада будет подпитывать еще один раунд увеличения военных расходов. Белоруссия , которая пока играет полезную нейтральную роль в конфликте между Россией и Украиной, будет, вероятно, более крепко привязана к Москве . Результат: Украина посчитает, что ей нужно защищать свои северные границы с Белоруссией, а также свои восточные пограничные территории. Дополнительным результатом «Торта Трампа» будет меньшая безопасность для Украины. А Соединенные Штаты окажутся на передовой линии фронта, связанной с проведением российскими хакерами масштабной кибератаки.

Однако весьма важно то, что создание «Форта Трампа» превратит Балтийский регион преимущественно в зону конфронтации между Востоком и Западом, тогда как Россия, на самом деле, ведет более широкую и более длительную игру. Каждый российский командир понимает, что значит заставить врага сражаться на двух или более фронтах. Гитлер заключил мирный договор со Сталиным в 1939 году для того, чтобы не сталкиваться с подобной дилеммой. Когда он спустя два года нарушил пакт Молотова-Риббентропа и вторгся на территорию (Советской) России, он тем самым подписал себе смертный приговор. Поэтому предпочтительный для России способ защиты своих границ от действий НАТО состоит в том, чтобы заставить Запад выбирать между вариантами защиты союзников на двух морях — Балтийском и Черном. На севере такие члены НАТО, как Эстония, Латвия, Литва и Польша, обеспокоены активностью России. На юге такие члены НАТО, как Турция, Румыния и Болгария, находятся в настороженном состоянии из-за столкновения между российскими и украинскими кораблями в Азовском море. Владимир Путин попытался принизить значение этого конфликта, назвав его «пограничным инцидентом», однако это было нечто большее: впервые российские военные столкнулись с украинскими военными, а не пытались замаскировать свою войну с этой страной за счет использования сил специального назначения и местных боевиков «по доверенности».

Черное море граничит с конфликтными территориями на Кавказе и на Ближнем Востоке. Многие недавние военные действия Путина были проведены на юге: Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году, Сирия в 2015 году, Черногория в 2017 году, Македония в 2018 году. Теперь он нашел возможность бросить вызов одновременно северо-восточному флангу НАТО и юго-восточному флангу НАТО. Украина хочет, чтобы Турция перекрыла пролив Босфор, и чтобы НАТО направила конвой в Азовское море. Этого не будет. На самом деле, вообще мало что будет сделано. «Форт Трамп» не сможет остановить занимающегося разрушительной деятельностью лидера, который по своему усмотрению может поджигать тлеющие конфликты, устраивать сюрпризы и демонстрировать неспособность Запада утвердиться где-нибудь вблизи российской территории.

Мы должны переосмыслить нашу защиту европейских пограничных территорий. Армии и правительства стран НАТО должны быть более гибкими и более проворными. Дорожная, железнодорожная и воздушная инфраструктуры восточных членов НАТО должны быть модернизированы. Иностранные подразделения, находящиеся в Прибалтике по системе ротации, — сигнализирующие России о том, что альянс располагает оборонительным проволочным заграждением, — могут направляться по такой же системе и на юг — например, в Румынию.

Этот основной вызов, связанный с ведением войны на два фронта, вызов, способный разрушить трансатлантическую ось, появится приблизительно через десять лет. Военные прогнозисты уже используют инструменты из научной фантастики для изучения идеи о том, что возрождающаяся Россия и поднимающийся Китай могут вскоре объединить свои силы. Подготовленные для Конгресса доклады поддерживают опасения по поводу того, что Соединенные Штаты могут вскоре утратить военное превосходство над Китаем. В авторитетной книге под названием «2020: мир войны» (2020 World of War), авторами которой являются военные эксперты Пол Корниш (Paul Cornish) и Кинсли Доналдсон (Kingsley Donaldson), речь идет о том, как Трамп имеет вооруженное противостояние с Пекином в Южно-Китайском море в тот момент, когда Путин начинает разыгрывать новый гамбит в Прибалтике. Воображаемый ответ Трампа:

«Мы, американцы, сейчас заняты. Вы, европейцы, сами разбирайтесь с этим!»

Вымышленный сценарий, предложенный одним профессором военной истории в одном журнале, который активно читают американские офицеры, предполагает, что в 2023 году подписывается китайско-российских пакт о ненападении, и это первый шаг к войне на два фронта, в которой альянс не сможет победить.

Подобные истории должны послужить пробуждающим сигналом для европейцев. В мире, где происходят быстро распространяющиеся глобальные кризисы, защита Запада от российского военного давления может оказаться возложенной на европейцев с их традиционным неадекватным уровнем военных расходов, плохо продуманными стратегиями и отсутствием политической смелости для ведения борьбы. Реально существующая угроза Америке находится на Дальнем Востоке, и именно этой проблемой в обозримом будущем будет заниматься администрация, живущая под лозунгом «Америка прежде всего».

Настало время сказать об этом во весь голос. Война — слишком серьезное дело, чтобы доверить его писателям-романистам.