Савченко объявила сухую голодовку

«Надежда Савченко как политический заключённый объявляет сухую голодовку до момента обеспечения прав и свобод согласно Конституции Украины и действующему законодательству», — говорится в сообщении на её странице в Facebook.

В заявлении указывается, что решение принято в связи с давлением со стороны следователей СБУ

Ранее Савченко уже неоднократно объявляла голодовки, последний раз — в июле после продления судом срока её содержания под стражей.