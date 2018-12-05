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Савченко объявила сухую голодовку 

RT на русском + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в центре Киева, объявила сухую голодовку.
«Надежда Савченко как политический заключённый объявляет сухую голодовку до момента обеспечения прав и свобод согласно Конституции Украины и действующему законодательству», — говорится в сообщении на её странице в Facebook.
В заявлении указывается, что решение принято в связи с давлением со стороны следователей СБУ.
Ранее Савченко уже неоднократно объявляла голодовки, последний раз — в июле после продления судом срока её содержания под стражей.
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