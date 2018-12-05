Гибридная война против России: факты и гипотезы

Al-Mayadeen раскрывает методы ведения гибридной войны против Салем Аль-Абиди из ливанскогораскрывает методы ведения гибридной войны против России . Согласно недавно всплывшим документам, многие источники распространения вредоносных идей находятся в Великобритании . Оттуда спонсируются антироссийские «лидеры общественного мнения», оттуда же идут деньги на укрепление контактов с армиями недружественных России государств.

Россия серьезно относится к киберугрозам, масштаб которых, по ее словам, в последнее время неуклонно растет. В этой связи государственные учреждения уделяют большое внимание расследованию каждого инцидента, связанного с пиратством, кибершпионажем и распространением вирусов в компьютерных сетях. Однако наибольший ущерб службы безопасности видят в широкомасштабном использовании социальных сетей в целях влияния на общественное мнение и привлечении активистов для пропаганды деструктивных идей через данные средства массовой информации.

Российские органы обратили внимание, что министерство иностранных дел Великобритании выделяет миллионы фунтов стерлингов в год на ведение «гибридной войны» против России в рамках программы «Интегрити инишиатив» (Integrity Initiative). Эти данные содержатся в документах, полученных хакерами, управляющими сетью «Анонимус» (Anonymous). Среди участников программы — активист Владимир Ашурков , который считается лицом, близким к российскому оппозиционеру Алексею Навальному . Среди получателей британского финансирования также Сахаровский центр в России. Считается, что Президентский центр Б. Н. Ельцина в той или иной форме способствует пропаганде вредоносных идей. Эта информация сейчас изучается специальной комиссией по защите российского государственного суверенитета.

Согласно документам, опубликованным хакерами «Анонимус», Лондон тратит два миллиона фунтов в год на формирование групп «лидеров общественного мнения», которые должны публиковать антироссийские комментарии в социальных сетях. Согласно отчетам, полученным от заинтересованных учреждений, эти группы обеспечены в финансовом отношении до марта 2019 года.

Что касается списка получателей британского гранта, то наряду с оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонником, бывшим исполнительным директором Фонда борьбы с коррупцией Владимиром Ашурковым, он включает основателя фонда «Кэпитэл Хермитэйдж» (Capital Hermitage) Уильяма Браудера , осужденного в России по обвинению в мошенничестве, а также бывшего сотрудника российской службы разведки Игоря Сутягина , который осужден по обвинению в государственной измене и в настоящее время проживает в Великобритании.

Примечательно, что среди бенефициаров британского «подрывного» финансирования выступает Фонд Конрада Аденауэра в Германии, который замешан в скандале о финансировании так называемого «майдана» на Украине. Миссия Фонда заключалась в формировании «правильного» общественного мнения о гражданском конфликте на территории Донбасса, враждебного России и лояльного по отношению к Украине.

Документы «Анонимус» свидетельствуют о том, что антироссийская программа состоит из двух этапов. Первый этап — формирование антироссийских групп «лидеров общественного мнения». На работу в рамках данного этапа было выделено четыре миллиона фунтов от британского министерства иностранных дел.

Второй этап программы — обеспечить эффективную помощь НАТО другим бенефициарам. Стало известно, что министерству обороны Литвы поручено осуществлять надзор за проектом Британского института государственного строительства.

Одной из стратегических целей проекта является расширение и финансовая поддержка сети антироссийских «лидеров общественного мнения» и укрепление контактов с правительствами и армиями недружественных России государств.

Следует отметить, что руководитель проекта — британская фигура по имени Крис Доннелли, который получает высокую зарплату со стороны британского правительства. В рамках программы «Интегрити инишиатив» это учреждение проводит семинары под названием « Православная церковь как оружие в битве» и «Действия России в Украине как прелюдия к событиям в Европе».

Задача проекта обозначена коротким слоганом: «Пришло время защитить демократию от дезинформации». В документах также указывается, что эта программа реализуется во Франции, Германии, Италии, Италии, Черногории, Сербии, Испании, Норвегии, Голландии, Литве и Греции для предотвращения «дезинформации со стороны России».

Среди мер, принятых в рамках проекта, — хакерские атаки, шпионаж и отказ в предоставлении виз российским гражданам.

Он утверждает, что эти меры носят превентивный характер для предотвращения нападений, за которыми якобы стоит Россия, таких как «участие» в отравлении агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В этом контексте следует упомянуть о деятельности Европейского центра по борьбе с гибридными угрозами, который недавно отметил первую годовщину своего открытия в Хельсинки. В ходе откровенной беседы с некоторыми работающими в нем экспертами, мы узнали, что так называемая «угроза с Востока», будь то военная или киберугроза стала причиной одержимости среди многих на Западе политикой дезинформации, с одной стороны, и отсутствия доверия между Россией и Западом, с другой. Но в Европе есть мудрые люди, которые призывают к открытому диалогу, чтобы киберугрозы и гибридные войны не превратились в горячую войну.