Европа предъявила России непредсказуемое обвинение

В Евросоюзе назвали Россию главным источником дезинформации

В Еврокомиссии назвали Россию главным источником дезинформации в Европе, передает РИА «Новости». Замглавы Еврокомиссии Андрус Ансип заявил, что на это указывают «убедительные доказательства».

Он рассказал, что оперативная группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force с 2015 года раскрыла более 4,5 тысяч случаев дезинформации против Евросоюза, при этом главный источник дезинформации — это Россия.

Еврокомиссия одобрила план противодействия дезинформации в преддверии выборов в Европарламент в мае 2019 года.

В качестве одной из мер противодействия ЕК предложила увеличить бюджет и штат East StratCom Task Force с 1,9 миллиона евро в 2018 году до 5 миллионов в 2019 году. План будет представлен на утверждение на саммите Евросоюза 13-14 декабря в Брюсселе.