Европа предъявила России непредсказуемое обвинение

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В Евросоюзе назвали Россию главным источником дезинформации 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
В Еврокомиссии назвали Россию главным источником дезинформации в Европе, передает РИА «Новости». Замглавы Еврокомиссии Андрус Ансип заявил, что на это указывают «убедительные доказательства».
Странам ЕС не удается договориться о наказании России за керченский инцидент
Он рассказал, что оперативная группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force с 2015 года раскрыла более 4,5 тысяч случаев дезинформации против Евросоюза, при этом главный источник дезинформации — это Россия.
Еврокомиссия одобрила план противодействия дезинформации в преддверии выборов в Европарламент в мае 2019 года.
В качестве одной из мер противодействия ЕК предложила увеличить бюджет и штат East StratCom Task Force с 1,9 миллиона евро в 2018 году до 5 миллионов в 2019 году. План будет представлен на утверждение на саммите Евросоюза 13-14 декабря в Брюсселе.
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