Цветная мини-революция во Франции. Комментарий Георгия Бовта

Власти пошли демонстрантам на уступки после протестов, однако активисты, недовольные полумерами, могут вернуться на улицы. Что остается Макрону?

После массовых и продолжительных протестов против роста цен на топливо власти Франции пошли на уступки и ввели мораторий на полгода дальнейшее их повышение. Об этом объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

«Насилие должно прекратиться», — заявил он.

4 декабря «Желтые жилеты» выслушали предложения французских властей, но намерены вернуться на улицы. Как сообщил журналистам представитель движения в парижском регионе, протестующие хотят полной отмены налогов на топливо и не удовлетворятся полумерами. ТАСС приводит цитату неназванного представителя протестного движения:

«Французы не хотят крошек, они хотят весь багет».

Акции протеста, участники которых носили желтые светоотражающие жилеты автомобилистов, продолжались несколько недель. Пострадали 130 человек, трое погибли. Общий ущерб оценивается в 3 млрд евро. В Париже серьезно пострадала Триумфальная арка. Что дальше предпримет президент Эммануэль Макрон?

Таких беспорядков во Франции и особенно в Париже не было с 1968 года. Тогда в конце концов эти события привели к отставке президента де Голля, на которого Макрон, судя по всему, так хочет походить. Однако на сей раз он проиграл не организованному и не сплоченному какой-либо идеологией движению, а выведенной на улицы соцсетями и мессенджерами разношерстной толпе, главным лозунгом которой было «Достали!»

В частности, достал именно Макрон, рейтинг которого сейчас опустился до 23%. Это примерно уровень, до которого пал пять лет назад самый непопулярный французский президент современности Франсуа Олланд. Популярность нынешнего премьер-министра немногим выше, тогда как по опросам более 70% французов поддерживают протестующих.

Одним из требований манифестантов, которые выражали свой протест в виде буйных погромов, была отставка президента. Поводом стал рост цен на топливо. С 2015 года они выросли на 50%, и только за последний год дизель подорожал на 23%, в том числе под предлогом борьбы за экологию. На дизеле ездит, между прочим, вся сельская «старая добрая Франция».

С 1 января хотели сделать наценку еще на 3-6 евроцентов на литр. Они-то и стали последней каплей. Все эти «зеленые инициативы», которые Макрон сделал одной из главных тем своей политики, страшно далеки для простых работяг. Людей, для которых «лишние» 250-300 евро в год на дизель или бензин не лишние вовсе. Они не хотят платить такую цену ни за глобализацию, ни за модернизацию.

При этом французская экономика и так достаточно экологична: ее выбросы углекислого газа в два раза меньше, чем у Германии на душу населения. Особенно обидны эти «экологические экзерсисы» экономящим на всем французам на фоне того, как президент-бывший инвестиционный банкир фактически упразднил «солидарный налог на состояние», которым 35 лет облагались владельцы крупных состояний, и снизил налог на прирост капитала. Эти меры увеличили доходы самого богатого 1% населения.

При этом безработица в стране составляет приличные почти 9%, а среди молодежи — пятую часть. Экономический рост — менее 2%. Также нынешний президент восстановил практику налогообложения пенсионеров, лишил студентов льгот, отказался индексировать пенсии.

В принципе, решение правительства повысить налоги на топливо, а заодно и, по сути, на устаревшие по экологическим нормам автомобили, было типичным технократическим решением. Мол, если мы тут повысим, то там будет урезание. Ну а то, что эта мера чувствительно ударит по миллионам людей, что ж, такова цена прогресса. Видимо, не зря Макрона недолюбливает Дональд Трамп: французский лидер оказался ну совсем не популист, нет в нем «политической чуйки». Разного они поля ягоды.

В России многие по-разному оценивают французские протесты. Одни кивают: мол, вот надо учиться у французов, как отстаивать свои права. Однако забывают о богатой исторической традиции французов по этой части и высоком уровне гражданской солидарности. Другие обращают внимание на действия полиции, которые были достаточно жесткими, однако недостаточно жесткими, чтобы, к примеру, предотвратить погром Триумфальной арки и ее музея. К тому же законы о массовых акциях во Франции и России сильно различаются.

Нашлись и те, кто с экранов одного из федеральных каналов провещал про вездесущую «руку ЦРУ». Мол, поскольку у Трампа с Макроном отношения не сложились, то вот вам «ответочка» пришла на улицы Парижа. Эдакий вариант «цветной революции». Наверное, этому промывателю мозгов тоже ведь кто-то поверил.