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Климкин назвал «лучшую санкцию» против России 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам министерских переговоров НАТО в Брюсселе заявил, что «лучшей санкцией» против России стала бы остановка реализации проекта «Северный поток — 2».
«Мы говорили о том, что нужно остановить «Северный поток — 2» и о том, что это была бы лучшая санкция против России, также как и возможность запрета для некоторых российских судов пользоваться портами цивилизованных стран», — цитирует «Европейская правда» Климкина.
По его словам, всё это «вопрос дальнейших дискуссий».
Он подчеркнул, что в ситуации с инцидентом в Керченском проливе нельзя ограничиться персональными санкциями в отношении руководства российского флота или береговой охраны.
Климкин уже заявлял, что, по мнению Киева, «Северный поток — 2» увеличит энергетическую зависимость Европы от России.
3 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил ввести новые санкции в отношении России.
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