Климкин назвал «лучшую санкцию» против России

«Мы говорили о том, что нужно остановить «Северный поток — 2» и о том, что это была бы лучшая санкция против России, также как и возможность запрета для некоторых российских судов пользоваться портами цивилизованных стран», — цитирует «Европейская правда» Климкина.

По его словам, всё это «вопрос дальнейших дискуссий».

Он подчеркнул, что в ситуации с инцидентом в Керченском проливе нельзя ограничиться персональными санкциями в отношении руководства российского флота или береговой охраны.

Климкин уже заявлял, что, по мнению Киева, «Северный поток — 2» увеличит энергетическую зависимость Европы от России.