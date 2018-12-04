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Депутат в Азербайджане выступила за отмену русского языка в школах 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат азербайджанского парламента Говхар Бахшалиева выступила за отмену школьного образования на русском языке.
«С каждым годом все больше детей идут учиться в русский сектор. Лично меня это очень беспокоит. Мы должны разобраться в причине. Почему в независимом Азербайджане с каждым годом растет число детей, обучающихся в русском секторе?» — сказала Бахшалиева на заседании парламентского комитета по науке и образованию, передает портал Haqqin.az.
Парламентарий отметила, что азербайджанские дети должны получать начальное образование на азербайджанском языке, поскольку «национальное сознание ребенка» формируется в начальных классах.
Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил поддержку русского языка в Азербайджане со стороны общества и властей.
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