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Forbes назвал самую влиятельную женщину 2018 года 

РИА Новости + ещё 15 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Markus Heine
Канцлер Германии Ангела Меркель, как и годом ранее, возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин 2018 года по версии журнала Forbes.
Первые три строчки рейтинга заняли главы правительств ФГР и Великобритании Ангела Меркель и Тереза Мей, а также глава МВФ Кристин Лагард соответственно.
Издание напоминает, что Меркель, занимающая пост канцлера с 2005 года, сообщила, что не будет переизбираться в 2021 году, но при этом она все еще "остается де-факто лидером Европы".
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина оказалась на 49 месте рейтинга, обогнав американскую певицу Бейонсе (50 место) и главу дипломатии ЕС Федерику Могерини (67).
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