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Полунин призвал Россию и Украину воссоединиться 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский артист балета Сергей Полунин заявил, что Украина и Россия скоро «снова будут вместе» и призвал граждан обеих стран любить друг друга. Об этом он написал в Instagram.
Такой подписью он сопроводил фото двух паспортов — российского и украинского. По мнению Полунина, россиян и украинцев специально пытаются заставить ненавидеть друг друга.
«Не дайте себя обмануть! Не поддавайтесь этому! <…> Любовь друг к другу — дороже всего», — заявил он.
В другом посте он написал, что ему «была дана миссия Вселенной <> — объединить этот мир с помощью любви».
30 ноября Полунин показал в Instagram фото своего российского паспорта, но позже снимок пропал с его страницы.
20 ноября артист отмечал 29-й день рождения и заявил в соцсети, что направляет все добрые пожелания в свой адрес президенту РФ Владимиру Путину. Он пообещал «защищать Владимира своей энергией и любовью». Через несколько дней он опубликовал фото татуировки с Путиным. Кроме того, на кисти левой руки Полунина набит украинский герб-трезубец, а на правой кисти — российский двуглавый орел.
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