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В центре Москвы ребенку сломали позвоночник
В центре Москвы ребенку сломали позвоночник

В эпицентре протестов в Париже нашли следы Майдана 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Надпись «Maidan 2018» появилась возле Триумфальной арки во французской столице.
В Париже, где сейчас проходят протестные акции «желтых жилетов» в связи с повышения стоимости топлива, возле Триумфальной арки появилась надпись «Maidan 2018». Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная в Сети.
Напомним, с 17 ноября во Франции проходят массовые акции против увеличения цен на автомобильное топливо. Участники протестов носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. Согласно данным французской полиции, 1 декабря общее количество митингующих достигло 75 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон провел экстренное совещание на котором обсуждалось, как обуздать протесты.
В ходе протестных акций во Франции к настоящему моменту погибли три человека, десятки человек пострадали. Количество задержанных в результате беспорядков исчисляется сотнями.
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