Успеет ли преемница Меркель сорвать проект «Северного потока — 2»

«Если кто-то решил использовать конфликт в Азовском море, чтобы в последний момент остановить «Северный поток — 2», то у них что-то начинает получаться». Так считают политологи, анализирующие предвыборную риторику немецких политиков. Правящая в стране партия избирает нового руководителя на смену Ангеле Меркель. Кто станет им и как этот человек относится к России

Генеральный секретарь правящей в ФРГ партии ХДС (это партия канцлера Ангелы Меркель) Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала запретить российским судам, следующим из Азовского моря, заходить в европейские и американские порты.

«Я считаю, что необходимо сделать выводы из полученного опыта, который говорит о том, что наша линия поведения еще не достигла нужной жесткости. Иначе Путин не решился бы на этот шаг», — цитирует ее в понедельник газета ВЗГЛЯД.

Речь идет об инциденте с украинскими моряками в районе Керченского пролива, когда корабли ВМС Украины нарушили российскую границу.

Крамп-Карренбауэр также призвала вернуться к дискуссии о необходимости строительства газопровода «Северный поток — 2». По ее словам, к этому «вынуждают» действия России. Хотя она не призывает вообще остановить строительство, кандидат на пост главы лидера ХДС предлагает в числе возможных мер ввести квоты на поставки российского газа по этому трубопроводу, отмечает Deutsche Welle

Идею о закрытии европейских портов для российских кораблей из Азовского моря уже раскритиковал экс-глава МИД Зигмар Габриэль , заявивший, что Крамп-Карренбауэр такими призывами просто пытается набрать очки во внутриполитической борьбе.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, что в попытке предотвратить возможный внутрипартийный переворот Меркель, покинувшая пост лидера ХДС, подготовила себе на смену «клона», призванного стать ее преемником — Аннегрет Крамп-Карренбауэр. За ней даже закрепилось прозвище «мини-Меркель».

Другой возможный преемник Меркель, министр здравоохранения Йенс Шпан, заявил, что «Северный поток — 2» не только экономический проект, но и геостратегический, который может оказаться «рычагом давления». «Разумеется, этот проект является определенным рычагом», — цитирует его в понедельник ТАСС . Он отметил, что проект нельзя реализовывать «без каких-либо условий», России важно направить «соответствующий сигнал».

Третий фаворит в гонке за пост председателя ХДС Фридрих Мерц ранее вообще поставил под вопрос необходимость «Северного потока — 2».

«Чем больше обостряется конфликт, тем чаще возникает вопрос, а действительно ли правильно то, что мы строим этот трубопровод?»

— заявлял он, выступая на региональной конференции ХДС в Берлине. Кстати, эта конференция превратилась, по сути, во внутрипартийные праймериз. Выборы главы партии пройдут на съезде, намеченном на 7–8 декабря в Гамбурге. По словам Мерца, Москва должна знать, что Берлин «как минимум задумается над этим», если Россия продолжит свою политику.

Бывший глава парламентской ассамблеи НАТО , бывший депутат бундестага от социал-демократической партии Карстен Фогт выступил с предположением, что выборы на съезде выиграет Крамп-Карренбауэр. Эксперт объяснил это идеологической близостью Карренбауэр к нынешнему канцлеру, курс которой остается популярным. «Хотя в адрес Ангелы Меркель сейчас и звучит много критики как внутри партии, так и вне её, думаю, многие в Германии хотели бы в целом продолжения прежней политики», — заявил Фогт.

«Кроме того, Крамп-Карренбауэр знает партию. Она была активным деятелем ХДС последние годы, тогда как, например, Мерц не был заметен в партии последние пару лет», — заявил Фогт газете ВЗГЛЯД, отметив, что наименьшими шансами на успех обладает Шпан.

Что касается отношения к политике руководства России, то Фогт не думает, что у кандидатов оно будет разным. «Стратегия будет прежней. Германия будет пытаться решить проблемы с Россией, будет и реакция на текущие события», — резюмировал Фогт. По его словам, эту тенденцию поддерживают в «большинстве партий: и в либеральной партии, и у зеленых, и в самом ХДС».

Как и экс-депутат Фогт, большинство политологов склоняется к выводу, что выборы на партийном съезде выиграет «мини-Меркель». К их числу принадлежит и Александр Рар . «А если Крамп-Карренбауэр станет еще и канцлером, то мы будем с придыханием вспоминать о временах, когда во главе Германии была Меркель, — заявил газете ВЗГЛЯД Александр Рар. — Тем более что у ХДС сейчас идет сращение политических позиций с „зелеными“, а они — самая антироссийская партия в Германии».

Политолог также рассказал, что «украинская пропагандистская машина здорово сработала в ситуации с кризисом в Азове. Российскую точку зрения в Германии почти не слышно. Всюду в прессе присутствует мнение о том, что Москва неадекватно ведет себя в Азовском море».

Таким образом, говорит Рар, «если кто-то решил использовать конфликт в Азовском море, чтобы в последний момент остановить „Северный поток — 2“, то у них что-то начинает получаться». Рар пояснил, что немецкие политики вынуждены использовать антироссийскую риторику для повышения рейтингов.

«Политики понимают, что они должны быть в мейнстриме. В то же время те, кто выступают за налаживание связей с Россией и критикуют Украину, в частности представители партии «Альтернатива для Германии», фактически отсутствуют в медиапространстве», — пояснил собеседник. Рар напомнил, что «немецкое правительство действительно сдержанно и с недоверием отреагировало на версию Украины по поводу этого конфликта».

«Но Крамп-Карренбауэр начала избирательную кампанию на пост председателя ХДС, потому и стала использовать такую риторику. Она хочет, чтобы СМИ о ней писали хорошо, а не называли ее «агентом Путина». Она пытается ужесточить свою позицию. Но проблема еще в том, что ее конкуренты будут делать и уже делают то же самое. Можно сказать, что это уже позиция всей партии».

При этом Рар удивлен, насколько вообще Крамп-Карренбауэр слабо информирована о деталях российско-украинского кризиса. «По ее неадекватной аргументации видно, что она владеет темой крайне поверхностно», — посетовал германский эксперт.

Он также отметил, что, если не случится досрочных выборов, то к моменту избрания нового состава бундестага «Северный поток — 2» будет уже построен, и тогда ему вряд ли что-то сможет угрожать. Напомним, Меркель намерена оставаться на посту канцлера еще три года, до конца своего мандата. Расстаться она пока готова только с креслом председателя партии, которое занимала 18 лет.