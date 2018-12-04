Порошенко довел до обморока омбудсмена Рады

Омбудсмен Верховной рады Людмила Денисова упала в обморок во время выступления президента Украины. Инцидент произошел в прямом эфире телеканала ICTV.
Петр Порошенко говорил о реакции в мире на инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе. В этот момент женщине стало плохо — она буквально рухнула на пол.
Глава государства прервал свое выступление, чтобы помочь Денисовой подняться и покинуть студию. Возобновив выступление, Порошенко объяснил, почему омбудсмен потеряла сознание.
"Смотрите, с какой нагрузкой сейчас работает уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. Она работает по 20 часов в сутки, чтобы освободить украинских моряков", — сказал украинский лидер. Омбудсмену же была оказана помощь специалистов.
Как писали "Дни.ру", 25 ноября три украинских корабля нарушили границу России и направились из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершили опасное маневрирование, не подчинившись требованиям наших властей.
В результате инцидента судна были задержаны, а моряки арестованы на два месяца. После произошедшего украинский президент ввел режим военного положения в ряде регионов страны.