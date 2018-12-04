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Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети 

ТВ Центр 42 минуты назад
Во время церемонии запуска скоростного поезда Киев-Борисполь, украинский президент Петр Порошенко вновь "порадовал" своих граждан появлением на публике в не очень трезвом виде. Чиновники, которые стояли рядом с украинским лидером, в том числе, премьер-министр страны Владимир Гройсман, не смогли сдержать смех из-за происходящего, сообщает TVC.Ru.
"Посмотрел выступление Петра Порошенко на открытии электрички Киев-Борисполь. Сомнения в трезвости Петра Алексеевича появились сразу, но на 11 секунде, когда он начал говорить про Apple Pay и Wi-Fi стало очевидно — Петр Алексеевич перед выступлением принял на грудь", — пишут пользователи Facebook.
Между тем, бывший спикер СБУ Станислав Речинский на своей странице в Facebook напомнил, что Порошенко не в первый раз появляется на публике в нетрезвом состоянии. По его словам, это уже стало нормой для президента Украины.
Запущенный Порошенко поезд должен был доставлять пассажиров из украинской столицы в аэропорт "Борисполь". Однако, как сообщает РИА Новости, состав сломался на следующий день после запуска. Возникла проблема с двигателем. Тем не менее, неполадки в итоге удалось устранить.
До этого Порошенко не раз обвиняли в появлении на публике в нетрезвом состоянии. При этом, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что у президента Украины, на самом деле, нет проблем с алкоголем.
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Комментарии3
Станислав Речинский , Петр Порошенко , Михаил Саакашвили , Владимир Гройсман , СБУ , Apple , ТВ Центр , В мире , Видео , Украина
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