Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети

Во время церемонии запуска скоростного поезда Киев-Борисполь, украинский президент Петр Порошенко вновь "порадовал" своих граждан появлением на публике в не очень трезвом виде. Чиновники, которые стояли рядом с украинским лидером, в том числе, премьер-министр страны Владимир Гройсман , не смогли сдержать смех из-за происходящего, сообщает TVC.Ru

"Посмотрел выступление Петра Порошенко на открытии электрички Киев-Борисполь. Сомнения в трезвости Петра Алексеевича появились сразу, но на 11 секунде, когда он начал говорить про Apple Pay и Wi-Fi стало очевидно — Петр Алексеевич перед выступлением принял на грудь", — пишут пользователи Facebook.

Между тем, бывший спикер СБУ Станислав Речинский на своей странице в Facebook напомнил, что Порошенко не в первый раз появляется на публике в нетрезвом состоянии. По его словам, это уже стало нормой для президента Украины.

Запущенный Порошенко поезд должен был доставлять пассажиров из украинской столицы в аэропорт "Борисполь". Однако, как сообщает РИА Новости, состав сломался на следующий день после запуска. Возникла проблема с двигателем. Тем не менее, неполадки в итоге удалось устранить.