Трамп и чета Клинтонов проигнорировали друг друга на прощании с Бушем

Трамп с супругой занял место в первом ряду рядом с четой Обама. При этом он поприветствовал своего предшественника и его жену.

Рядом с четой Обама на церемонии сидела чета Клинтонов. Супруга Трампа Мелания пожала руку Биллу Клинтону и помахала рукой его супруге Хиллари . При этом Дональд Трамп и чета Клинтонов взаимно проигнорировали друг друга.

После победы на президентских выборах 2016 года Трамп неоднократно подвергал резкой критике демократов и в частности своего конкурента на выборах Хиллари Клинтон.