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Трамп и чета Клинтонов проигнорировали друг друга на прощании с Бушем 

BFM.RU + ещё 6 1 час назад
Президент США Дональд Трамп впервые с января 2017 года встретился с предшественником Бараком Обамой и его супругой Мишель. Это произошло на церемонии прощания с бывшим президентом страны Джорджем Бушем — старшим в Вашингтонском кафедральном соборе, сообщает «Интерфакс».
Трамп с супругой занял место в первом ряду рядом с четой Обама. При этом он поприветствовал своего предшественника и его жену.
Рядом с четой Обама на церемонии сидела чета Клинтонов. Супруга Трампа Мелания пожала руку Биллу Клинтону и помахала рукой его супруге Хиллари. При этом Дональд Трамп и чета Клинтонов взаимно проигнорировали друг друга.
После победы на президентских выборах 2016 года Трамп неоднократно подвергал резкой критике демократов и в частности своего конкурента на выборах Хиллари Клинтон.
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