Мюллер добился от экс-советника Трампа показаний о контактах с Россией

Как отмечается, Мюллер выступает за "более мягкий" приговор, так как Флинн оказал содействие следствию.

"Подсудимый предоставил [следствию] полученную из первых рук информацию относительно содержания и контекста взаимодействия между переходным штабом [Трампа] и представителями правительства России", — говорится в заявлении.

Уточняется, что Флинн взаимодействовал с российским послом на территории США по вопросам введения администрацией Барака Обамы антироссийских санкций за вмешательство в выборы в 2016 году и голосованию в Совбезе ООН по резолюции о немедленном прекращении Израилем поселенческой деятельности в Палестине.

Ранее СМИ узнали о скорой развязке в США по "российскому делу".