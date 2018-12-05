Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мюллер добился от экс-советника Трампа показаний о контактах с Россией 

Газета.Ru + ещё 9 14 минут назад
Фото: Reuters
В США ведущий "российское дело" спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что экс-помощник президента страны Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн не должен быть приговорен к тюремному заключению, передает ТАСС.
Как отмечается, Мюллер выступает за "более мягкий" приговор, так как Флинн оказал содействие следствию.
"Подсудимый предоставил [следствию] полученную из первых рук информацию относительно содержания и контекста взаимодействия между переходным штабом [Трампа] и представителями правительства России", — говорится в заявлении.
Уточняется, что Флинн взаимодействовал с российским послом на территории США по вопросам введения администрацией Барака Обамы антироссийских санкций за вмешательство в выборы в 2016 году и голосованию в Совбезе ООН по резолюции о немедленном прекращении Израилем поселенческой деятельности в Палестине.
Ранее СМИ узнали о скорой развязке в США по "российскому делу".
Газета.Ru: последние новости
Украина готовит иск в суд ООН из-за "агрессии" в Керченском проливе Источник объяснил уход Грызлова с заседания по Донбассу в Минске В Госдепе пообещали России "боль и последствия" из-за ареста украинцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО нашло способ победить Россию в Крыму297
Пока Запад говорит, Путин действует124
Грызлов покинул заседание в Минске399
России пригрозили «болью и последствиями»425
Константинополь отказал украинской церкви в автокефалии742
Видео
00:40
«Алкоголь лишил меня мужа, а мою дочь — отца»
Шоу-бизнес
01:10
Константинополь отказал украинской церкви в автокефалии
В мире Украина
01:08
Ведущий «60 минут» выгнал из студии украинского эксперта
Общество
00:03
В Москве эвакуировали все вокзалы
Происшествия
00:50
США выдвинули России ультиматум по ДРСМД
США Армия
00:28
Россия готова ответить на действия Украины по активам
Политика
00:16
Экс-министр культуры Грузии найден мертвым
Происшествия
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
00:40
Трамп сам захотел поговорить с Путиным
Политика
06:45
Умер актер из сериала «Универ»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение