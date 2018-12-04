Мадуро вылетел в Россию с рабочим визитом 

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что направляется с официальным визитом в Россию. Сообщение об этом опубликовано в Twitter главы государства.
«Сейчас мы отправляемся в Российскую Федерацию для расширения и укрепления дипломатических отношений и дружественных связей между нашими братскими странами», — подчеркнул Мадуро.
По его словам, поездка подразумевает встречу с президентом России Владимиром Путиным. На ней будут разработаны стратегические вопросы в рамках Боливарианской мирной дипломатии и строительства многополярного мира.