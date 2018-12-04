Украинский омбудсмен потеряла сознание во время речи Порошенко

Уполномоченный по правам человека Верховной рад Украины Людмила Денисова упала в обморок во время выступления украинского лидера Петра Порошенко . Видео опубликовал телеканал ICTV.

Президент Украины говорил о реакции мира на инцидент в Керченском проливе и был вынужден прервать свое выступление, чтобы помочь Денисовой покинуть студию.

Вернувшись к трибуне, украинский лидер объяснил, что омбудсмен работает по 20 часов в неделю, чтобы освободить украинских моряков. Денисова получила помощь специалистов.