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Украинский омбудсмен потеряла сознание во время речи Порошенко 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека Верховной рад Украины Людмила Денисова упала в обморок во время выступления украинского лидера Петра Порошенко. Видео опубликовал телеканал ICTV.
Президент Украины говорил о реакции мира на инцидент в Керченском проливе и был вынужден прервать свое выступление, чтобы помочь Денисовой покинуть студию.
Вернувшись к трибуне, украинский лидер объяснил, что омбудсмен работает по 20 часов в неделю, чтобы освободить украинских моряков. Денисова получила помощь специалистов.
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Петр Порошенко , В мире
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