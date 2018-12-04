Главы МИД стран НАТО обсудят инцидент в Керченском проливе

Главы МИД стран НАТО обсудят инцидент в Керченском проливе, а также обратятся к России с требованием «немедленно отпустить» украинских моряков, задержанных после произошедшего.

«Сегодня и завтра министры иностранных дел НАТО встретятся и выступят по широкому спектру вопросов общей безопасности. Мы также обратимся по поводу дестабилизирующего поведения России. Недавно мы увидели, как Россия воспользовалась военной силой против украинских кораблей, арестовав их и моряков», — сказал Столтенберг.

По его словам, альянс призывает Россию «немедленно отпустить корабли и экипажи».

Ранее в НАТО заявили о наращивании присутствия в Чёрном море.