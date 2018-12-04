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Главы МИД стран НАТО обсудят инцидент в Керченском проливе 

RT на русском + ещё 16 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главы МИД стран НАТО обсудят инцидент в Керченском проливе, а также обратятся к России с требованием «немедленно отпустить» украинских моряков, задержанных после произошедшего.
«Сегодня и завтра министры иностранных дел НАТО встретятся и выступят по широкому спектру вопросов общей безопасности. Мы также обратимся по поводу дестабилизирующего поведения России. Недавно мы увидели, как Россия воспользовалась военной силой против украинских кораблей, арестовав их и моряков», — сказал Столтенберг.
По его словам, альянс призывает Россию «немедленно отпустить корабли и экипажи».
Ранее в НАТО заявили о наращивании присутствия в Чёрном море.
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