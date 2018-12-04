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Генсек НАТО рассказал о содействии модернизации украинских вооруженных сил 

РИА Новости + ещё 7 6 часов назад
Фото: Reuters
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ушел от прямого ответа на вопрос о том, сможет ли Украина надеяться на помощь альянса в случае "явной атаки со стороны РФ", заявив, что все союзники уже предоставляют политическую поддержку Украине и будут содействовать модернизации и укреплению украинских ВС.
В четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств стран альянса. Главные темы в повестке — ситуация вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и события вокруг Керченского пролива, где три украинских корабля нарушили границу России и были задержаны. В ходе краткого подхода к прессе журналисты задали Столтенбергу вопрос, "сможет ли Украина надеяться на помощь НАТО в случае явной атаки со стороны РФ".
"Все союзники предоставляют сильную политическую и практическую поддержку Украине. Украина не член НАТО, но мы поддерживаем ее территориальную целостность, мы призываем РФ отпустить моряков и корабли. Союзники по НАТО продолжат помогать укреплять и модернизировать украинские ВС, НАТО также помогает через различные трастовые фонды, в сфере кибербезопасности, также помогает модернизировать украинские ВМС", — сказал Столтенберг.
Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у России планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
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