Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина предложила Европарламенту новые санкции против России 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев на слушаниях в Европарламенте по инциденту в Керченском проливе в понедельник рассказал, какие санкции его страна предлагает ввести против России.
«Запрет в отношении российских кораблей, которые идут из российских портов Ейск и Таганрог, в европейские, может быть вариантом санкций. И персональные санкции в отношении тех, кто отдал приказы, могли бы быть важным элементом этих мер», — заявил дипломат.
По данным РИА «Новости», представители ряда стран ЕС, в том числе Германии и Франции, посчитали преждевременным наложение на Россию новых ограничительных мер. Общей позицией по итогам обсуждения послами стран Евросоюза инцидента в Керченском проливе стал призыв к сдержанности.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в Чёрном море у берегов Крыма и, не подчиняясь требованиям российских властей, направились к Керченскому проливу. Суда задержали и отправили в порт Керчи. При задержании трое украинских военных получили лёгкие ранения, угрозы для их жизни нет. По факту незаконного пересечения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.
Позднее президент России Владимир Путин назвал данный инцидент заранее спланированной провокацией.
Парламентская газета: последние новости
В Госдуме ответили на заявление Мэй об усилении санкций против России Порошенко призвал Германию увеличить военное присутствие в Чёрном море Марков: ключевой встречей на саммите G20 будут переговоры Трампа и Си Цзиньпина
Комментарии
Алексей Макеев , Владимир Путин , ЕС , Европарламент , В мире , Видео , Политика , Таганрог
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он утаптывает собеседника в споре моментально»502
Стало известно, куда «пропали» украинские катера355
Путин перестал говорить с Порошенко590
«Ни рукой, ни задницей!»: Кикабидзе о выступлении в РФ658
Качество и вкус пива в России могут измениться9
Видео
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
01:21
Разведка Британии предостерегла Россию
В мире
00:58
Кремль озвучил цель отмены встречи Путина и Трампа
Политика
02:01
Стало известно, куда «пропали» украинские катера
Оружие Армия
04:27
Умер Андрей Битов
Общество
01:35
Отказу Ротару выступать в России дали объяснение
Шоу-бизнес
01:15
Состояние Джигарханяна встревожило поклонников
Шоу-бизнес
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
03:14
ЕСПЧ вынес «важное решение» по керченскому конфликту
Украина В мире
03:51
Традиционного послания Путина не будет
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение