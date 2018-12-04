Директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев на слушаниях в Европарламенте по инциденту в Керченском проливе в понедельник рассказал, какие санкции его страна предлагает ввести против России.
«Запрет в отношении российских кораблей, которые идут из российских портов Ейск и Таганрог, в европейские, может быть вариантом санкций. И персональные санкции в отношении тех, кто отдал приказы, могли бы быть важным элементом этих мер», — заявил дипломат.
По данным РИА «Новости», представители ряда стран ЕС, в том числе Германии и Франции, посчитали преждевременным наложение на Россию новых ограничительных мер. Общей позицией по итогам обсуждения послами стран Евросоюза инцидента в Керченском проливе стал призыв к сдержанности.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в Чёрном море у берегов Крыма и, не подчиняясь требованиям российских властей, направились к Керченскому проливу. Суда задержали и отправили в порт Керчи. При задержании трое украинских военных получили лёгкие ранения, угрозы для их жизни нет. По факту незаконного пересечения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.
Позднее президент России Владимир Путин назвал данный инцидент заранее спланированной провокацией.