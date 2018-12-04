Украина предложила Европарламенту новые санкции против России

Директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев на слушаниях в Европарламенте по инциденту в Керченском проливе в понедельник рассказал, какие санкции его страна предлагает ввести против России

«Запрет в отношении российских кораблей, которые идут из российских портов Ейск и Таганрог, в европейские, может быть вариантом санкций. И персональные санкции в отношении тех, кто отдал приказы, могли бы быть важным элементом этих мер», — заявил дипломат.

По данным РИА «Новости», представители ряда стран ЕС , в том числе Германии и Франции, посчитали преждевременным наложение на Россию новых ограничительных мер. Общей позицией по итогам обсуждения послами стран Евросоюза инцидента в Керченском проливе стал призыв к сдержанности.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в Чёрном море у берегов Крыма и, не подчиняясь требованиям российских властей, направились к Керченскому проливу. Суда задержали и отправили в порт Керчи. При задержании трое украинских военных получили лёгкие ранения, угрозы для их жизни нет. По факту незаконного пересечения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.