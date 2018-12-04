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Украинские пограничники испугались «завербованных» россиянок 

News.ru + ещё 4 19 часов назад
Фото: facebook.com/DPSUkraine
Пограничники Украины отказали во въезде на территорию страны нескольким сотням граждан РФ. Как мужчинам, так и женщинам.
Особое внимание уделяется тем, кто намерен посетить Крым, сообщает Интерфакс. Ограничительные меры связаны с введением 26 ноября 2018 года военного положения в 10 приграничных областях.
«На сегодня нами не пропущено более 600 граждан Российской Федерации. За это время посещаемость уменьшилась в три раза», — заявил глава Государственной пограничной службы Украины Пётр Цикигал.
Первоначально планировалось запретить въезд только российским мужчинам в возрасте от 16 до 16 лет. Сейчас запрет коснулся и россиянок.
«Женщина может быть завербована, нести угрозу… Существует такое понятие, как контроль второй линии — мы осуществляем опрос, есть специальный опросник. Если мы видим, что есть какая-то информация о женщине, если она не может пояснить, с какой целью едет, то не пропускаем. Как правило, это единицы», — добавил чиновник.
Особый режим будет действовать 30 дней в Донецкой, Луганской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областях.
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