Украинские пограничники испугались «завербованных» россиянок

Пограничники Украины отказали во въезде на территорию страны нескольким сотням граждан РФ . Как мужчинам, так и женщинам.

Особое внимание уделяется тем, кто намерен посетить Крым , сообщает Интерфакс . Ограничительные меры связаны с введением 26 ноября 2018 года военного положения в 10 приграничных областях.

«На сегодня нами не пропущено более 600 граждан Российской Федерации. За это время посещаемость уменьшилась в три раза», — заявил глава Государственной пограничной службы Украины Пётр Цикигал.

Первоначально планировалось запретить въезд только российским мужчинам в возрасте от 16 до 16 лет. Сейчас запрет коснулся и россиянок.

«Женщина может быть завербована, нести угрозу… Существует такое понятие, как контроль второй линии — мы осуществляем опрос, есть специальный опросник. Если мы видим, что есть какая-то информация о женщине, если она не может пояснить, с какой целью едет, то не пропускаем. Как правило, это единицы», — добавил чиновник.

Особый режим будет действовать 30 дней в Донецкой, Луганской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областях.