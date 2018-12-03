Президент России отреагировал на вопросы о ситуации за столом на саммите G20 в Аргентине, когда жена Дональда Трампа, якобы, кокетничала с ним. Глава государства защитил первую леди США.
Пользователи Сети с сарказмом отреагировали на общение американского лидера и его супруги с Путиным. В кадр попал момент, когда Трамп сидит и абсолютно отвлеченно смотрит перед собой. В это время взгляд Меланьи направлен прямо на российского президента.
"Мелания кокетничает с Путиным!", "Упустит Миланку", "Как у Донни напряжено левое ухо! Не ухо, а радар! Все улавливает!", "Меланья палится, в семье Трампа Путина почитаю", "Когда вместо Трампа на Путина смотрит Меланья и этого не видит муж, но видят все", — высмеяли ситуацию пользователи соцсетей. Поведение первой леди США вызвало волну шуток и в СМИ.
Дональд, Мелания и Владимир на ужине в Буэнос-Айресе: Когда ты не смотришь на Путина и от этого проигрываешь вдвойне pic.twitter.com/6PDydN7rA0— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 декабря 2018 г.
Владимир Путин же вступился за жену президента США. "Меланью оставьте в покое, что вы!" — сказал он на одном из брифингов. Видео опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.
Как писали "Дни.ру", 13-й саммит G20 называют самым конфликтным в истории. Эксперты предполагают, что встреча может закончиться провалом из-за жесткой и во многом неопределенной позиции президента США Дональда Трампа.