Дональд, Мелания и Владимир на ужине в Буэнос-Айресе: Когда ты не смотришь на Путина и от этого проигрываешь вдвойне pic.twitter.com/6PDydN7rA0— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 декабря 2018 г.