Опрос украинцев в Варшаве шокировал поляков

В связи с недавним задержанием украинских судов в Керченском проливе журналист Патрик Осовский из популярного польского интернет-издания Wirtualna Polska опросил находящихся в Варшаве украинцев об их отношении к произошедшему.

По итогам стрит-тока опубликована статья под заголовком «Спросил украинцев, кто виноват: „Путин или Порошенко“? Ответ шокирует».

«Грубая агрессия России», — уже многие дни пестрят такими словами заголовки в Польше. От левых до правых — мы почти все усматриваем происки преие, кзидента Российской Федерации. Тем больше было мое удивленогда от украинцев я услышал: «Не известно, кто виноват. Может Порошенко», — объясняет автор суть своего сюжета.

Польский журналист отправился на вокзал «Варшава-Западная», где происходит постоянная ротация гостей с востока, и побеседовал там с ними о военном положении Украины

— Что там у вас происходит? — спрашивает журналист 34-летнего Андрея из окрестностей Львова

— Трудно сказать, — отвечает, разводя руками украинец.

— В польских СМИ читаю, что россияне напали на украинские корабли, — допытывает его собеседник.

— А кто там знает, с чего именно это все началось — слышится в ответ.

Автор отмечает, что украинцев совершенно не заинтересовали разговоры о «российской агрессии». Они отвечали ему мимоходом и не имели определенного мнения по этому вопросу.

Гораздо больше оживлялись, когда он их спрашивал о том, как прошла их поездка. Жаловались, что из-за протестов вынуждены были долго стоять на границе (польскую границу блокируют украинские автомобилисты из-за нового закона о растаможивании автомобилей с номерами стран ЕС — прим. «Ридус» ). Были недовольны, что дорога до Варшавы заняла у них много времени и выражали надежду, что забастовки на пограничных переходах быстро закончатся.

«Нет времени отслеживать»

Польский журналист тем временем продолжал опрос. Общение с гостями с Востока он продолжил возле экрана телевизора, где в новостях непрерывно сообщалось о захвате украинских кораблей:

— Ваш парламент одобрил запрос о введении военного положения — обратился Осовский к человеку, назвавшемуся Алексеем.

— Только в десяти областях, — отрезал в ответ собеседник средних лет.

— Но конфликт есть. Военные мобилизуются, а американцы отправили разведывательные самолеты. Россияне задержали более 20 ваших моряков. Чья во всем этом вина?

— Может, Порошенко. Я не знаю подробностей, но это все связано с политикой. Я с запада Украины. Там спокойно, — сказал Алексей.

В этот момент к беседе подключается младший коллега Алексея. Парню примерно 20 лет, и он очень хорошо говорит по-польски. Живет здесь уже несколько лет.

На вопрос, возмущен ли он отношением Кремля — говорит, что «не высказывается на эту тему и не интересуется ей».

— Тебя не интересует, что происходит в твоей стране? — провокационно ставит вопрос поляк.

— Интересует, но я занят образованием и учебой. У меня нет времени на отслеживание всего этого, — уклончиво отвечает собеседник.

— Но введение военного положения, это, наверное, что-то очень серьезное, — допытывал его поляк.

— У меня нет ответа на этот вопрос, — невозмутимо отвечает парень, очевидно, так и не заинтересовавшийся темой.

По итогам своего опроса польский журналист констатировал, что мнение подавляющего большинства украинцев довольно схоже.

Представитель польской партии «Смена» Конрад Ренкас в комментарии «Ридусу» заметил, что в России ответы украинцев никого бы не удивили, итоги опроса могут удивить только политические элиты Польши.

«Пропаганда все меньше и меньше действует на поляков. Опрос Wirtualna Polska это наглядно демонстрирует. Рядом с публикацией о неоднозначной реакции украинцев появляются еще и возмущенные голоса польских комментаторов скептически настроенных в отношении инцидента в Керченском проливе», — констатировал Ренкас.

Для понимания переведем три наиболее популярных комментария, собравших по итогам опроса украинцев максимальное количество «лайков» (от 700 до 1100).

emeryt

— Путин бей по зубам всех агрессоров и защищай Россию. США ищут повод и готовят к войне Украину и Польшу далеко от своей страны, а от Польши и Украины останется только пепел — так политика ПиС приведет страну к катастрофе.

kat

— Очень частым поводом для приезда молодых украинцев на работу в Польше является стремление заработать на взятку в военкомат, чтобы получить отсрочку, а лучше освобождение от военной службы. И это свидетельствует о том, что молодые украинцы не собираются умирать за Порошенко, и собственно за его «спонсоров»

slaw1976

— Украина была республикой — это искусственно созданная страна без истории, традиций и национальной идентичности. Даже до войны поляки на Кресах называли их русинами.

«Как можем видеть, поляки в соцсетях массово пишут: «Браво, россияне! Путин, вперед! Вместе разберемся с бандеровцами!». Совсем не этого ожидали польские пропагандисты — симпатия обычных поляков уже явно на российской стороне», — констатирует Конрад Ренкас.

Все это уже не удастся объяснить каким-то мифическим влиянием «российских троллей», которые из тайной штаб-квартиры под Питером спамят в польском интернете. Даже самые упертые «бандерофилы» должны признать, что поляки не только не хотят умирать за Киев, не только категорически против дальнейшего финансирования режима Порошенко — напротив, если бы только появилась возможность, так они с удовольствием возобновили бы братство по оружию с россиянами, и вместе с ними погнали бы нацистов, особенно из польского Львова, — считает польский политик.

Ну, а в отношении позиции рядовых украинцев Конрад Ренкас сказал обозревателю «Ридуса», что их апатия будет только усугубляться, в отношении них пропаганда и вовсе перелистала работать, исключение составляют лишь редкие упертые фанатики.

Доминирующим состоянием, через пять лет после евромайдана, на Украине теперь является огромное, всепоглощающее разочарование и уныние. Я был зимой 2013−2014-го в Киеве, и помимо иностранной инспирации, а также денег Порошенко, я видел искренность, я видел дух свободы, видел искреннюю надежду у тех протестующих на то, что на самом деле «банда пойдет геть!», — уверен Конрад Ренкас.

По словам польского политика, украинцы «понемногу начинают осознавать, что их реальные враги вовсе не Путин и россияне, а только олигархи и правительство в Киеве, вместе со своим бандеровским антуражем».

«Надеюсь, что со временем мои соотечественники так же признают очевидное, что враги Польши не скрываются в Москве, — сказал собеседник «Ридуса». — Они правят в Варшаве, а приказы получают из Вашингтона».

Между тем политолог Дмитрий Болкунец считает, что украинцы просто устали от политики. Они, по его словам, просто утомлены бардаком, что творится у них в стране.

«Продолжение такой анархии может привести к запросу на сильную руку диктатора, который наведет порядок», — полагает эксперт, заметив, что не видит ни одного достижения Украины за последние пять лет.

«По уровню развитию Украина отброшена на уровень беднейших стран Африки: миллионы специалистов были вынуждены были покинуть страну в поисках работы — заняли позиции дворников, продавцов, посудомоек и сиделок и по всей Европе, — констатировал Болкунец. — Граждане думают как выжить, как себя прокормить, а не о каких-то политических разборках. Нынешнее политическое руководство Украины ничем не отличается от коррупционеров времен Януковича. Украина разграблена группкой олигархов, а страдают миллионы».