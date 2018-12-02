Welt: МВД Германии угощало участников Исламской конференции свининой

Министерство внутренних дел Германии спровоцировало оживлённую дискуссию на фоне 12-ой Исламской конференции в Берлине, сообщает немецкая газета Die Welt . Помимо других закусок, организаторы предложили участникам кровяные колбаски из свинины, что некоторые сочли проявлением неуважения к мусульманам, не употребляющим такую пишу по религиозным убеждениям.

Вообще-то, о том, что для многих мусульман свинина и мясо с кровью — под запретом, знают даже те, кто не занимался внимательным изучением Корана, отмечает немецкая газета Die Welt. Тем более об этом должно быть известно возглавляемому Хорстом Зеехофером министерству внутренних дел Германии, которое раз в год проводит так называемую Исламскую конференцию.

Auf der #Islamkonferenz gestern in Berlin gab es wieder Schweinefleisch auf dem Buffet. Es wurde Blutwurst serviert. İnşallah halal.

Welches Zeichen will Seehofers Innenministerium damit setzen?

Ein wenig Respekt vor Muslimen, die kein Schweinefleisch essen, wäre angebracht. pic.twitter.com/HMsMAzOiZ6— Tuncay Özdamar (@TuncayOezdamar) 29 ноября 2018 г.

На этой неделе в Берлине проходила уже 12-ая конференция, посвящённая диалогу между Германией и проживающими в ней мусульманами, а также улучшению их интеграции в обществе. Однако в результате это событие спровоцировало дискуссию по поводу еды, пишет издание: в качестве одной из закусок участникам конференции предложили кровяную колбасу.

Журналист немецкого телеканала WDR Тунджай Эздамар написал об этом у себя в Twitter. Он отметил, что на Исламской конференции в Берлине снова предлагали в буфете свинину и, в частности, кровяную колбасу.

«Какой знак хочет тем самым подать министерство внутренних дел Зеехофера? Не помешало бы проявить немного уважения к мусульманам, которые не едят свинину», — написал журналист.

В интернете этот твит вызвал различные реакции. Кто-то стал указывать на то, что не все участники конференции были мусульманами и что в буфете присутствовала и другая еда. Кто-то отметил, что если человеку не нравится кровяная колбаса, он может просто её не есть, и с этим согласился политик зелёных Фолькер Бек . По словам последнего, «принимать многообразие означает также уважать различные привычки».

Как пишет Die Welt, участники конференции действительно могли выбрать другую еду, потому что организаторы предложили 13 видов закусок «с учётом религиозно-плюралистического состава» участников. Тем не менее, министерство принесло свои извинения тем, чьи религиозные чувства оказались задеты.

Однако этим дело не ограничилось. По замечанию депутата земельного парламента Северного Рейн-Вестфалии, кровяные колбаски не были подписаны, поэтому некоторые участники конференции едва не попробовали их по незнанию: выяснить, что это за блюдо, им удалось только после расспросов сотрудников буфета.